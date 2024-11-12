В Амстердамі після того, як минулого тижня пропалестинські прихильники здійснили численні напади на ізраїльських вболівальників, стались нові заворушення та спроби підпалів транспорту.

Що відомо про нову хвилю заворушень в Амстердамі

За інформацією ЗМІ, заворушення відбулись ввечері, 11 листопада у районі Ніїв-Вест.

Зазначається, що натовп пошкодив припарковані автомобілі та громадський транспорт, зокрема, було підпалено трамвай та закидано камінням автобус.

Десятки людей кидали піротехнічні вироби, закидали автомобілі. Трамвай спалахнув після того, як у нього кинули феєрверк. Автобус також закидали камінням, — підкреслюють журналісти видання. Поширити

Представники поліції Амстердаму зазначають, що конфлікт спалахнув на площі "Плейн '40-'45" і набув найбільшої ескалації на Слотермеєрлаан, де нападники атакували правоохоронців.

Внаслідок зіткнень поліцейські затримали трьох осіб, однак очікується, що буде проведено додаткові арешти.

Зокрема, нападники вигукували антисемітські вигуки.

Також зафіксовано невідомих на фетбайках та скутерах, а вулицями проїжджали автомобілі, водії яких спостерігали за ситуацією. Багато порушників закривали обличчя.

На щастя, у підпаленому трамваї на момент інциденту нікого не було, і вогонь вдалося швидко загасити. Один з учасників заворушень отримав поранення під час запуску піротехніки, йому надано допомогу на місці, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Також зловмисники напали на підлітка, який їхав велосипедом: за словами потерпілого, його врятувала поліція.

Що відомо про антиізраїльські заворушення в Амстердамі

Цього тижня в Амстердамі діє надзвичайна ухвала, запроваджена через заворушення, що спалахнули минулого тижня, коли проходив футбольний матч між місцевою командою "Аякс" та "Маккабі" (Тель-Авів).

Тоді відбулися напади на ізраїльтян, що викликало резонанс як у Нідерландах, так і за їх межами, в тому числі в Ізраїлі. Було затримано понад 60 осіб.

Імовірно, друга хвиля заворушень почалася через затримання жінки, яка, попри заборону влади, вийшла на протиізраїльський протест.