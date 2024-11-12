В Амстердамі після того, як минулого тижня пропалестинські прихильники здійснили численні напади на ізраїльських вболівальників, стались нові заворушення та спроби підпалів транспорту.
Головні тези:
- Напади на ізраїльських вболівальників спровокували нову хвилю заворушень в Амстердамі.
- Заворушення призвели до спроб підпалу трамваю та закидання камінням автобуса в районі Ніїв-Вест.
- Поліція затримала трьох осіб на площі 'Плейн '40-'45' та Слотермеєрлаан.
- Жінка, яка порушила заборону влади та вийшла на протест, може бути однією з причин другої хвилі заворушень у місті.
- Ситуацію погіршило вигуки антисемітського змісту та напади на підлітка, що їхав велосипедом.
Що відомо про нову хвилю заворушень в Амстердамі
За інформацією ЗМІ, заворушення відбулись ввечері, 11 листопада у районі Ніїв-Вест.
Зазначається, що натовп пошкодив припарковані автомобілі та громадський транспорт, зокрема, було підпалено трамвай та закидано камінням автобус.
Представники поліції Амстердаму зазначають, що конфлікт спалахнув на площі "Плейн '40-'45" і набув найбільшої ескалації на Слотермеєрлаан, де нападники атакували правоохоронців.
Внаслідок зіткнень поліцейські затримали трьох осіб, однак очікується, що буде проведено додаткові арешти.
Зокрема, нападники вигукували антисемітські вигуки.
Також зафіксовано невідомих на фетбайках та скутерах, а вулицями проїжджали автомобілі, водії яких спостерігали за ситуацією. Багато порушників закривали обличчя.
Також зловмисники напали на підлітка, який їхав велосипедом: за словами потерпілого, його врятувала поліція.
Що відомо про антиізраїльські заворушення в Амстердамі
Цього тижня в Амстердамі діє надзвичайна ухвала, запроваджена через заворушення, що спалахнули минулого тижня, коли проходив футбольний матч між місцевою командою "Аякс" та "Маккабі" (Тель-Авів).
Тоді відбулися напади на ізраїльтян, що викликало резонанс як у Нідерландах, так і за їх межами, в тому числі в Ізраїлі. Було затримано понад 60 осіб.
Імовірно, друга хвиля заворушень почалася через затримання жінки, яка, попри заборону влади, вийшла на протиізраїльський протест.
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