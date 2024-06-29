По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке со ссылкой на российские паблики, в рядах преступной армии РФ в Украине стремительно распространяется холера и тиф.

Что известно о распространении холеры и тифа среди российских окупантов

Репке обращает внимание на сообщение российского Telegram-паблика "Два майора", который пишет, что от брюшного тифа и холеры уже зафиксированы смертельные случаи в подразделениях оккупационной армии РФ на оккупированных территориях Херсонщины.

При этом аналитик отмечает, что количество случаев заболеваний среди российских окупантов стремительно растет.

По его информации, каждому солдату преступной армии РФ выдают 18 литров воды каждые 2 недели в пластиковых емкостях.

Командиры получают приказ выдавать подчиненным по 1,5 литра воды в день, однако в таком случае выделенных объемов хватит максимум на 4 дня.

Российские оккупанты страдают из-за жажды и вынуждены пить воду из рек и колодцев, примитивно фильтруя ее с помощью тканей.

Это вызывает распространение заболеваний тифом и холерой.

По словам еще одного российского военкора, с 15 июня случаи заболеваний тифом и холерой начали стремительно увеличиваться.

В прошлый четверг российский солдат рассказал на видео, что его товарищи сдаются в плен из-за жажды.

Три дня не было ни еды, ни воды, – заявляет солдат оккупационной армии РФ. Поделиться

Как пропаганда РФ игнорирует информацию о распространении тифа и холеры в собственной армии

В то же время российская пропаганда начала распространять фейки о якобы вспышке холеры на подконтрольных Украине территориях в Херсонской области.