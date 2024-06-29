По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке со ссылкой на российские паблики, в рядах преступной армии РФ в Украине стремительно распространяется холера и тиф.
Главные тезисы
- Холера и тиф стремительно распространяются среди российских оккупантов в армии РФ на оккупированных территориях Украины из-за питья загрязненной воды.
- Российская пропаганда игнорирует факты распространения заболеваний, пытаясь замаскировать проблему распространения инфекций.
- Местная инфекционная больница опровергла информацию о вспышке холеры на подконтрольных Украине территориях Херсонской области, подчеркнув отсутствие болезни на протяжении уже 20 лет.
- Российская пропаганда распространяет фейки о вспышке холеры на украинских территориях, в то время как фактических предпосылок для этого нет, согласно информации местной инфекционной больницы.
Что известно о распространении холеры и тифа среди российских окупантов
Репке обращает внимание на сообщение российского Telegram-паблика "Два майора", который пишет, что от брюшного тифа и холеры уже зафиксированы смертельные случаи в подразделениях оккупационной армии РФ на оккупированных территориях Херсонщины.
При этом аналитик отмечает, что количество случаев заболеваний среди российских окупантов стремительно растет.
По его информации, каждому солдату преступной армии РФ выдают 18 литров воды каждые 2 недели в пластиковых емкостях.
Командиры получают приказ выдавать подчиненным по 1,5 литра воды в день, однако в таком случае выделенных объемов хватит максимум на 4 дня.
Российские оккупанты страдают из-за жажды и вынуждены пить воду из рек и колодцев, примитивно фильтруя ее с помощью тканей.
Это вызывает распространение заболеваний тифом и холерой.
По словам еще одного российского военкора, с 15 июня случаи заболеваний тифом и холерой начали стремительно увеличиваться.
В прошлый четверг российский солдат рассказал на видео, что его товарищи сдаются в плен из-за жажды.
Как пропаганда РФ игнорирует информацию о распространении тифа и холеры в собственной армии
В то же время российская пропаганда начала распространять фейки о якобы вспышке холеры на подконтрольных Украине территориях в Херсонской области.
Глава местной инфекционной больницы Елена Тимошенко опровергла эти заявления, заявив, что холеры там нет уже 20 лет, как и предпосылок для вспышки инфекции.
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