За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке із посиланням на російські пабліки, у лавах злочинної армії РФ в Україні стрімко поширюється холера та тиф.

Що відомо про поширення холери та тифу серед російських окупантів

Рьопке звертає увагу на повідомлення російського Telegram-пабліку “Два майори”, який пише, що від черевного тифу та холери вже зафіксовано смертельні випадки у підрозділах окупаційної армії РФ на окупованих територіях Херсонщини.

При цьому аналітик зазначає, що кількість випадків захворювань серед російських окупантів стрімко зростає.

За його інформацією, кожному солдату злочинної армії РФ видають 18 літрів води кожні 2 тижні у пластикових ємностях.

Командири отримують наказ видавати підлеглим по 1,5 літри води на добу, однак у такому разі виділених обсягів вистачить максимум на 4 дні.

Російські окупанти страждають через спрагу і змушені пити воду з річок та колодязів, примітивно фільтруючи її за допомогою тканин.

Це викликає поширення захворювань на тиф та холеру.

За словами ще одного російського воєнкора, з 15 червня випадки захворювань на тиф та холеру почали стрімко збільшуватись.

Минулого четверга російський солдат розповів на відео, що його товариші здаються в полон через спрагу.

Три дні не було ні їжі, ні води, - заявляє солдат окупаційної армії РФ. Поширити

Як пропаганда РФ ігнорує інформацію про поширення тифу та холери у власній армїі

У той же час російська пропаганда почала поширювати фейки про нібито спалах холери на підконтрольних Україні територіях на Херсонщині.