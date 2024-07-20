По словам советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, в Белом доме нет однозначного ответа относительно снятия с Украины ограничений на использование американского оружия для ударов по РФ.
Главные тезисы
- Белый дом не исключает возможность предоставить Украине большее разрешение на удары по РФ, но пока не принял однозначного решения.
- США считают важным поддерживать Украину в войне против России и внимательно следят за потребностями украинских военных на фронте.
- Советник президента США подчеркнул, что НАТО будет играть ключевую роль в поддержке Украины на долгосрочной основе, несмотря на возможные изменения в политике.
- Пока политика Байдена по ударам на российскую территорию не изменилась, но предоставление оружия для ударов по ближайшей территории было разрешено в определенных ситуациях.
- Ожидается, что координация вооруженной поддержки Украины от США в НАТО обеспечит устойчивую помощь украинским войскам при любой администрации.
Может ли администрация Байдена позволить Украине свободно использовать американское оружие для ударов по РФ
Салливан подчеркнул, что этот вопрос уже задавали президенту Байдену во время пресс-конференции по результатам саммита НАТО.
Тогда глава Белого дома отметил, что США внимательно наблюдают за ситуацией в Украине и потребностями украинских военных на поле боя.
Советник Байдена по нацбезопасности подчеркнул, что изменение ситуации в развязанной Россией преступной войне против Украины меняет и приоритеты в поддержке со стороны США.
Однако он подчеркнул, что сейчас президент Байден исходит из того, что обстоятельства меняются.
Поэтому он разрешил предоставленному Украине оружием наносить удары по территории РФ вблизи границы, когда Россия начала второе наступление в направлении Харькова.
Какова сейчас позиция США относительно применения американского оружия для ударов по РФ
Однако пока политика Байдена по поводу дальних ударов по российской территории не изменилась.
Также Салливан сообщил, что вооружение от США критически важно для этой войны. Однако он не знает, какова будет политика вероятной новой администрации.
Кроме того, советник президента США по нацбезопасности считает, что ожидаемый переход координации вооруженной поддержки Украины от США в НАТО обеспечит поставки помощи украинским войскам при любой администрации.
Он подчеркнул, что НАТО будет играть решающую роль и станет основой поддержки Украины "на долгосрочной, устойчивой основе".