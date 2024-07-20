По словам советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, в Белом доме нет однозначного ответа относительно снятия с Украины ограничений на использование американского оружия для ударов по РФ.

Может ли администрация Байдена позволить Украине свободно использовать американское оружие для ударов по РФ

Салливан подчеркнул, что этот вопрос уже задавали президенту Байдену во время пресс-конференции по результатам саммита НАТО.

Тогда глава Белого дома отметил, что США внимательно наблюдают за ситуацией в Украине и потребностями украинских военных на поле боя.

Джо Байден

Советник Байдена по нацбезопасности подчеркнул, что изменение ситуации в развязанной Россией преступной войне против Украины меняет и приоритеты в поддержке со стороны США.

Так что я не могу дать однозначного ответа на этот вопрос относительно будущего, - отметил Салливан. Поделиться

Однако он подчеркнул, что сейчас президент Байден исходит из того, что обстоятельства меняются.

Поэтому он разрешил предоставленному Украине оружием наносить удары по территории РФ вблизи границы, когда Россия начала второе наступление в направлении Харькова.

Какова сейчас позиция США относительно применения американского оружия для ударов по РФ

Однако пока политика Байдена по поводу дальних ударов по российской территории не изменилась.

Также Салливан сообщил, что вооружение от США критически важно для этой войны. Однако он не знает, какова будет политика вероятной новой администрации.

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности считает, что ожидаемый переход координации вооруженной поддержки Украины от США в НАТО обеспечит поставки помощи украинским войскам при любой администрации.

Он подчеркнул, что НАТО будет играть решающую роль и станет основой поддержки Украины "на долгосрочной, устойчивой основе".