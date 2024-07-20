За словами радника президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана, у Білому домі не мають однозначної відповіді стосовно зняття з України обмежень на використання американської зброї для ударів по РФ.

Чи може адміністрація Байдена дозволити Україні вільно використовувати американську зброю для ударів по РФ

Салліван підкреслив, що це питання вже ставили президенту Байдену під час пресконференції за результатами саміту НАТО.

Тоді очільник Білого дому зазначив, що США уважно спостерігають за ситуацією в Україні і потребами українських військових на полі бою.

Джо Байден

Радник Байдена з нацбезпеки підкреслив, що зміна ситуації у розв’язаній Росією злочинній війні проти України змінює і пріоритети у підтримці з боку США.

Тож я не можу дати однозначної відповіді на це питання щодо майбутнього, - зазначив Салліван. Поширити

Однак він підкреслив, що наразі президент Байден виходить з того, що обставини змінюються.

Тож він дозволив наданою Україні зброєю, завдавати удари по території РФ поблизу кордону, коли Росія розпочала другий наступ у напрямку Харкова.

Якою зараз є позиція США стосовно застосування американської зброї для ударів по РФ

Проте поки що політика Байдена щодо далеких ударів по російський території не змінилася.

Також Салліван повідомив, що озброєння від США є критично важливим для цієї війни. Проте він не знає, якою буде політика ймовірної нової адміністрації.

Крім того, радник президента США з питань нацбезпеки вважає, що очікуваний перехід координації збройної підтримки України від США до НАТО забезпечить постачання допомоги українським військам при будь-якій адміністрації.

Він наголосив, що НАТО відіграватиме вирішальну роль і буде основою підтримки України "на довгостроковій, стійкій основі".