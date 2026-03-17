В Британии создадут самый мощный ИИ-суперкомпьютер

Британская власть инвестирует около 60 млн долларов в создание нового суперкомпьютера с искусственным интеллектом. Его главная цель – существенно ускорить исследование термоядерного синтеза.
Главные тезисы
Самый мощный ШИ-суперкомпьютер — каким он будет
Как удалось узнать журналистам, эта система уже получила название Sunrise AI supercomputer.
Ее намерены разместить на кампусе Управления атомной энергии Великобритании в Калгеме (Оксфордшир).
Старт работы ИИ-суперкомпьютера запланирован уже на июнь 2026 года.
Официальный Лондон готов финансировать эту идею, ведь убежден, что новый суперкомпьютер поможет ученым лучше понять сложную физику процессов в термоядерных реакторах.
По словам экспертов, Sunrise AI supercomputer считается самым мощным ИИ-ориентированным суперкомпьютером, специально созданным для исследований в сфере термоядерной энергетики.
