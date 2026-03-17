У Британії створять найпотужніший ШІ-суперкомп’ютер

Джерело:  Interesting Engineering

Британська влада інвестує близько 60 млн доларів у створення нового суперкомп’ютера зі штучним інтелектом. Його головна мета — суттєво пришвидшити дослідження термоядерного синтезу.

Головні тези:

  • Sunrise AI буде розміщений на кампусі Управління з атомної енергії у Великій Британії.
  • Він почне працювати в червні 2026 року.

Найпотужніший ШІ-суперкомп’ютер — яким він буде

Як вдалося дізнатися журналістам, ця система вже оттримала назву Sunrise AI supercomputer.

Її мають намір розмістити на кампусі Управління з атомної енергії Великій Британії в Калгемі (Оксфордшир).

Старт роботи ШІ-суперкомп’ютера запланували вже на червень 2026 року.

Офіційний Лондон готовий фінансувати цю ідею, адже переконані, що новий суперкомп’ютер допоможе науковцям ліпше зрозуміти складну фізику процесів у термоядерних реакторах.

Поєднання високопродуктивних обчислень із моделями штучного інтелекту дадуть можливість тестувати наукові ідеї у віртуальному середовищі ще до створення дорогих експериментальних установок.

За словами експертів, Sunrise AI supercomputer наразі вважають найпотужнішим ШІ-орієнтованим суперкомп’ютером, спеціально створеним для досліджень у сфері термоядерної енергетики.

Його фінансує Міністерство енергетичної безпеки та "чистого нуля" Великої Британії, а потужність системи становитиме близько 1,4 мегавата



