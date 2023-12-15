В Британии впервые опробовали новые мужские противозачаточные таблетки

Группа британцев стала первыми в мире мужчинами, испытавшими новые мужские противозачаточные таблетки.
Противозачаточные таблетки для мужчин
Ученые считают, что препарат под названием YCT-529, не содержащий гормонов, может революционизировать жизнь мужчин и женщин.
Американская компания YourChoice Therapeutics, которая проводит испытания над 16 мужчинами, объяснила, как работает новый препарат:
Новые таблетки отличаются от предыдущих форм мужских контрацептивов, которые ингибировали тестостерон, но это не полностью останавливало производство спермы и могло привести к нежелательным побочным эффектам, таким как увеличение веса и изменение настроения.
Согласно прессрелизу YourChoice Therapeutics, начальные доклинические исследования, проведенные на мышах, показали, что YCT-529 был эффективным на 99% и обратимым на 100% без побочных эффектов.
На данный момент существует только два одобренных варианта контрацепции для мужчин – презервативы и вазэктомия.
Акаш Бакши, соучредитель и исполнительный директор YourChoice Therapeutics, сказал:
Гунда Георг из Университета Миннесоты, руководившая разработкой препарата, сказала, что ученые сознательно решили подавлять сигнальный путь витамина А в яичках, потому что почти 100 лет исследований показали, что бесплодие можно легко повернуть вспять.
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