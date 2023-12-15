В Британии впервые опробовали новые мужские противозачаточные таблетки
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Британии впервые опробовали новые мужские противозачаточные таблетки

Мужчина
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Источник:  Ladbible

Группа британцев стала первыми в мире мужчинами, испытавшими новые мужские противозачаточные таблетки.

Противозачаточные таблетки для мужчин

Ученые считают, что препарат под названием YCT-529, не содержащий гормонов, может революционизировать жизнь мужчин и женщин.

Американская компания YourChoice Therapeutics, которая проводит испытания над 16 мужчинами, объяснила, как работает новый препарат:

Как ингибитор рецептора альфа ретиноевой кислоты (RAR-альфа), YCT-529 предотвращает выработку спермы, блокируя доступ к витамину А.

Новые таблетки отличаются от предыдущих форм мужских контрацептивов, которые ингибировали тестостерон, но это не полностью останавливало производство спермы и могло привести к нежелательным побочным эффектам, таким как увеличение веса и изменение настроения.

Согласно прессрелизу YourChoice Therapeutics, начальные доклинические исследования, проведенные на мышах, показали, что YCT-529 был эффективным на 99% и обратимым на 100% без побочных эффектов.

На данный момент существует только два одобренных варианта контрацепции для мужчин – презервативы и вазэктомия.

Акаш Бакши, соучредитель и исполнительный директор YourChoice Therapeutics, сказал:

YCT-529 блокирует белок, а не гормоны, чтобы предотвратить выработку спермы. Мы считаем, что это будет более привлекательным для мужчин. Нехватка вариантов подкрепляет многовековое мнение о том, что предотвращение беременности – это «ответственность женщины». Это не так, и мы стремимся разработать первые безгормональные противозачаточные таблетки для мужчин, которые являются эффективными, удобными и временными.

Гунда Георг из Университета Миннесоты, руководившая разработкой препарата, сказала, что ученые сознательно решили подавлять сигнальный путь витамина А в яичках, потому что почти 100 лет исследований показали, что бесплодие можно легко повернуть вспять.

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