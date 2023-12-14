Китайские ученые обнаружили новую неожиданную причину бесплодия женщин

По словам китайских ученых, им удалось обнаружить мутацию, которая может повлечь за собой преждевременное снижение функции яичников, которые, как предполагают, являются основной причиной бесплодия у женщин.

Что важно знать о бесплодии женщин

По словам иностранных ученых, около 30% случаев преждевременной недостаточности яичников (ПНЯ) можно объяснить разными генетическими факторами.

Одна из ключевых причин заключается в мутации, происходящей в гене Eif4enif1.

Как отмечают представители Университета Цинхуа в Китае, они решили провести эксперимент, имитируя эту мутацию у мышей, потому что хотели изучить ее влияние на бесплодие у женщин.

С помощью так называемых "генетических ножниц" CRISPR были произведены изменения в геноме грызунов. Затем их фертильность сравнили с фертильностью мышей, ДНК которых не была изменена. В ходе поведенческих тестов было обнаружено, что мутации в гене Eif4enif1 влияют на яйцеклетки из-за неправильной работы митохондрий. Поделиться

Фото: unsplash.com

Какова же ключевая причина женского бесплодия

Как удалось узнать китайским ученым, среднее количество фолликулов (структуры яичника, включающие ооциты в начальной стадии развития) у старых и генетически модифицированных мышей уменьшилось на 40%.

Кроме того, установлено, что среднее количество мышат в каждом случае сократилось на треть.

При визуализации яйцеклеток под микроскопом ученые также обнаружили, что митохондрии, которые обычно распределенные по всей яйцеклетке, были сгруппированы.