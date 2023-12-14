Китайские ученые обнаружили новую неожиданную причину бесплодия женщин
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Китайские ученые обнаружили новую неожиданную причину бесплодия женщин

беременность
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Источник:  online.ua

По словам китайских ученых, им удалось обнаружить мутацию, которая может повлечь за собой преждевременное снижение функции яичников, которые, как предполагают, являются основной причиной бесплодия у женщин.

Что важно знать о бесплодии женщин

По словам иностранных ученых, около 30% случаев преждевременной недостаточности яичников (ПНЯ) можно объяснить разными генетическими факторами.

Одна из ключевых причин заключается в мутации, происходящей в гене Eif4enif1.

Как отмечают представители Университета Цинхуа в Китае, они решили провести эксперимент, имитируя эту мутацию у мышей, потому что хотели изучить ее влияние на бесплодие у женщин.

С помощью так называемых "генетических ножниц" CRISPR были произведены изменения в геноме грызунов. Затем их фертильность сравнили с фертильностью мышей, ДНК которых не была изменена. В ходе поведенческих тестов было обнаружено, что мутации в гене Eif4enif1 влияют на яйцеклетки из-за неправильной работы митохондрий.

Бесплодие
Фото: unsplash.com

Какова же ключевая причина женского бесплодия

Как удалось узнать китайским ученым, среднее количество фолликулов (структуры яичника, включающие ооциты в начальной стадии развития) у старых и генетически модифицированных мышей уменьшилось на 40%.

Кроме того, установлено, что среднее количество мышат в каждом случае сократилось на треть.

При визуализации яйцеклеток под микроскопом ученые также обнаружили, что митохондрии, которые обычно распределенные по всей яйцеклетке, были сгруппированы.

До проведения исследования связь между геном Eif4enif1 и митохондриями не была известна. По мнению авторов исследования, если у людей с бесплодием присутствуют аналогичные дефекты, восстановление нормальной работы митохондрий может помочь улучшить фертильность.

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