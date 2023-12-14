Китайські вчені виявили нову неочікувану причину безпліддя жінок

За словами китайських науковців, їм вдалося виявити мутацію, яка може спричинити передчасне зниження функції яєчників, що, як припускають, є основною причиною безпліддя у жінок.

Що важливо знати про безпліддя жінок

За словами іноземних вчених, близько 30% випадків передчасної недостатності яєчників (ПНЯ) можна пояснити різними генетичними факторами.

Одна з ключових причин полягає у мутації, яка відбувається у гені Eif4enif1.

Як зазначають представники Університету Цинхуа в Китаї, вони вирішили провести експеримент, імітуючи цю мутацію у мишей, оскільки хотіли вивчити її вплив на безплідність у жінок.

За допомогою так званих "генетичних ножиць" CRISPR були проведені зміни в геномі гризунів. Потім їхню фертильність порівняли з фертильністю мишей, чия ДНК не була змінена. У ході поведінкових тестів було виявлено, що мутації в гені Eif4enif1 впливають на яйцеклітини через неправильну роботу мітохондрій. Поширити

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Яка ж ключова причина жіночого безпліддя

Як вдалося дізнатися китайським науковцям, середня кількість фолікулів (структури яєчника, що включають ооцити в початковій стадії розвитку) у старих і генетично модифікованих мишей зменшилася на 40%.

Окрім того, встановлено, що середня кількість мишенят у кожному випадку скоротилася аж на третину.

Під час візуалізації яйцеклітин під мікроскопом вчені також виявили, що мітохондрії, які зазвичай розподілені по всій яйцеклітині, були згруповані.