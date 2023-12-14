Китайські вчені виявили нову неочікувану причину безпліддя жінок
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Китайські вчені виявили нову неочікувану причину безпліддя жінок

вагітність
Джерело:  online.ua

За словами китайських науковців, їм вдалося виявити мутацію, яка може спричинити передчасне зниження функції яєчників, що, як припускають, є основною причиною безпліддя у жінок.

Що важливо знати про безпліддя жінок

За словами іноземних вчених, близько 30% випадків передчасної недостатності яєчників (ПНЯ) можна пояснити різними генетичними факторами.

Одна з ключових причин полягає у мутації, яка відбувається у гені Eif4enif1.

Як зазначають представники Університету Цинхуа в Китаї, вони вирішили провести експеримент, імітуючи цю мутацію у мишей, оскільки хотіли вивчити її вплив на безплідність у жінок.

За допомогою так званих "генетичних ножиць" CRISPR були проведені зміни в геномі гризунів. Потім їхню фертильність порівняли з фертильністю мишей, чия ДНК не була змінена. У ході поведінкових тестів було виявлено, що мутації в гені Eif4enif1 впливають на яйцеклітини через неправильну роботу мітохондрій.

Безпліддя
Фото: unsplash.com

Яка ж ключова причина жіночого безпліддя

Як вдалося дізнатися китайським науковцям, середня кількість фолікулів (структури яєчника, що включають ооцити в початковій стадії розвитку) у старих і генетично модифікованих мишей зменшилася на 40%.

Окрім того, встановлено, що середня кількість мишенят у кожному випадку скоротилася аж на третину.

Під час візуалізації яйцеклітин під мікроскопом вчені також виявили, що мітохондрії, які зазвичай розподілені по всій яйцеклітині, були згруповані.

До проведення дослідження зв'язок між геном Eif4enif1 та мітохондріями не був відомий. На думку авторів дослідження, якщо у людей з безпліддям присутні аналогічні дефекти, відновлення нормальної роботи мітохондрій може допомогти поліпшити фертильність.

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