Китайські вчені виявили нову неочікувану причину безпліддя жінок

За словами китайських науковців, їм вдалося виявити мутацію, яка може спричинити передчасне зниження функції яєчників, що, як припускають, є основною причиною безпліддя у жінок.
Що важливо знати про безпліддя жінок
За словами іноземних вчених, близько 30% випадків передчасної недостатності яєчників (ПНЯ) можна пояснити різними генетичними факторами.
Одна з ключових причин полягає у мутації, яка відбувається у гені Eif4enif1.
Як зазначають представники Університету Цинхуа в Китаї, вони вирішили провести експеримент, імітуючи цю мутацію у мишей, оскільки хотіли вивчити її вплив на безплідність у жінок.
Яка ж ключова причина жіночого безпліддя
Як вдалося дізнатися китайським науковцям, середня кількість фолікулів (структури яєчника, що включають ооцити в початковій стадії розвитку) у старих і генетично модифікованих мишей зменшилася на 40%.
Окрім того, встановлено, що середня кількість мишенят у кожному випадку скоротилася аж на третину.
Під час візуалізації яйцеклітин під мікроскопом вчені також виявили, що мітохондрії, які зазвичай розподілені по всій яйцеклітині, були згруповані.
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