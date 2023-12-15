У Британії вперше випробували нові чоловічі протизаплідні таблетки

Група британців стала першими в світі чоловіками, які випробували нові чоловічі протизаплідні таблетки.
Протизаплідні таблетки для чоловіків
Науковці вважають, що препарат під назвою YCT-529, який не містить гормонів, може революціонізувати життя чоловіків і жінок.
Американська компанія YourChoice Therapeutics, яка проводе випробування над 16 чоловіками, пояснила, як працює новий препарат:
Нові таблетки відрізняються від попередніх форм чоловічих контрацептивів, які пригнічували тестостерону, але це не повністю зупиняло виробництво сперми та могло призвести до небажаних побічних ефектів, таких як збільшення ваги та зміни настрою.
Відповідно до пресрелізу YourChoice Therapeutics, початкові доклінічні дослідження, проведені на мишах, показали, що YCT-529 був ефективним на 99% і оборотним на 100% без побічних ефектів.
На даний момент існує лише два схвалені варіанти контрацепції для чоловіків - презервативи та вазектомія.
Акаш Бакші, співзасновник і виконавчий директор YourChoice Therapeutics, сказав:
Гунда Георг з Університету Міннесоти, яка керувала розробкою препарату, сказала, що науковці свідомо вирішили пригнічувати сигнальний шлях вітаміну А в яєчках, тому що майже 100 років досліджень показали, що безпліддя можна легко повернути назад.
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