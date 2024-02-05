В Британии выпустили сборник о войне в память об украинской писательнице Амелине

Британское издательство Jetstone создало антологию произведений, посвященную войне РФ против Украины под названием "Writing Under Fire: Poetry and Prose from Ukraine and the Black Country" с посвящением Виктории Амелиний.

Что известно о сборнике

В книге представили произведения 10 украинских авторов: Галины Крук, Игоря Павлюка, Богдана Коломийчука, Роксоланы Жарковой, Людмилы Таран, Ростислава Мельникова, Дмитрия Семчишина, Ивана Андрусяка, Татьяны Белимовой, Виктории Амелиной.

Сборник получил посвящение писательницы Виктории Амелиний, погибшей в результате тяжелого ранения после обстрела Краматорска российскими войсками.

www.jetstonepublishers.com

В этом уникальном сборнике украинские писатели размышляют о войне России против их страны, чтобы понять влияние террора и травм, которые она наносит. Они получают ответы от коллег, чье творчество связано с "Черной страной" в Великобритании. Иногда британские писатели общаются со своими украинскими коллегами по касательной, а иногда мы находим более прямые интимные разговоры. Развертывание транскультурного диалога строит литературный мост, направленный на поддержку Украины.", – говорится на сайте изд.

"Writing Under Fire: Poetry and Prose from Ukraine and the Black Country" собрала 21 произведение и объединяет в себе разные литературные жанры, включая сказки. По словам составителей антологии, они дают голос, чтобы протестовать против бесчеловечности и несправедливости того, что делается с суверенным народом.

На английском языке тексты адаптировали Нина Мюррей и Виталий Чернецкий. Составители сборника – Себастьян Гросс, Кармел Дуган, София Филоненко и Керри Гедли-Прайс.

Все средства по продажам будут отправлены на восстановление ограбленной и подожженной российскими войсками Бердянской библиотеки и пополнение ее фондов.

Как сообщает Читомо, впоследствии приобрести сборник можно на сайте издательства Jetstone, в книжном магазине Waterstones Wolverhampton и на презентации в рамках Вулвергемптонского литературного фестиваля.

Что известно о Виктории Амелине

Дебютный роман Виктории "Синдром ноября или Homo Compatiens" вышел в 2014 году. Он вошел в десятку лучших прозаических изданий по версии премии "ЛитАкцент года – 2014". Уже в следующем году роман был переиздан, и он вошел в краткий список премии Валерия Шевчука.

В 2016 году вышла ее первая детская книга "Кто-то или Водяное Сердце". Следующая ее книга для детей "Э-э-истории экскаватора Эки" увидела свет в 2021 году.

В 2017 году "Издательстве Старого Льва" вышел второй роман Виктории "Дом для Дома". Тогда книгу отметили на литературных премиях: "ЛитАкцент года – 2017", Премии города литературы ЮНЕСКО, Европейской литературной премии.

Тексты Виктории Амелиной публиковались в переводах на польский, чешский, немецкий, нидерландский и английский языки. Недавно роман "Дом для Дома" был переведен на испанский язык.

В 2021 году Виктория стала лауреаткой литературной Премии имени Джозефа Конрада-Коженевского. В том же году основала Нью-Йоркский литературный фестиваль, который проходил в поселке Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области.