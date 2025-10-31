В Египте откроют самый большой в мире археологический объект одной цивилизации
В Египте откроют самый большой в мире археологический объект одной цивилизации

Египет
Источник:  The Guardian

К открытию готовят Большой Египетский музей рядом с пирамидами Гизы. Он считается самым большим в мире археологическим объектом, посвященным одной цивилизации.

Главные тезисы

  • Большой Египетский музей считается самым большим археологическим объектом, посвященным одной цивилизации в мире.
  • Музей занимает площадь 470 тысяч квадратных метров и оснащен современными технологиями виртуальной реальности, привлекательными для младшего поколения.
  • В музее будет экспонироваться более 50 тысяч артефактов, включая колоссальные статуи и древние лодки, многие из которых были перевезены из Египетского музея в Каире.

Большой Египетский музей откроется 1 ноября

Строительство и подготовку к открытию несколько раз задерживали по разным обстоятельствам, в частности из-за конфликтов на Ближнем Востоке. Ожидается, что на церемонии открытия вместе с президентом Египта Абдельом Фаттахом аль-Сиси будут присутствовать мировые лидеры.

Музей откроется в субботу, 1 ноября, недалеко от Каира.

Большой Египетский музей, расположенный в километре от пирамид Гизы. Он занимает площадь в 470 тысяч квадратных метров.

Как рассказал генеральный директор музея Ахмед Гонейм, залы музея оснащены проекторами и технологиями виртуальной реальности, чтобы более качественно и интересно подавать информацию младшим поколениям:

Мы используем язык, которым пользуется поколение Z, ведь они не пользуются устаревшими инструментами, которые мы, старшее поколение, и предпочитаем технологиям.

Команда музея ожидает, что здание будут посещать 15-20 тысяч человек каждый день.

Со всей площади 24 тысяч квадратных метров выделят под постоянную экспозицию музея, детскую зону, конференц-залы и учебные помещения. Также планируется, что музей будет содержать центр хранения и консервации археологических находок.

В 12 основных галереях будут экспонироваться древности от доисторических времен до римской эпохи, разделенные по эпохам и темам.

Большой Египетский музей

В музее будет размещено более 50 тысяч экспонатов, среди которых 83-тонный 3200-летний колос Рамзеса II и 4500-летняя лодка, принадлежавшая Хуфу, фараону, которому приписывают строительство пирамид.

Часть артефактов новому музею предоставил Египетский музей в Каире. Многие артефакты были перевезены из Египетского музея, переполненного столетним зданием на площади Тахрир в Каире. Некоторые экспонаты недавно обнаружили на древних захоронениях, в том числе некрополь Саккара, еще один комплекс пирамид и гробниц, расположенный примерно в 20 километрах от музея.

О строительстве комплекса было объявлено в 1992 г., но только в 2005 г. начались строительные работы. Некоторые части музея были открыты в 2024 году.

Комплекс является частью крупного инфраструктурного проекта в Египте, включающего строящееся метро и аэропорт, который начал работать в 2020 году.

Большой Египетский музей считается стратегической инвестицией в культурный туризм для второй по величине экономической страны Африки. Во время арабской весны 2011 и пандемии коронавируса количество посетителей страны значительно уменьшилось. По официальным данным, в 2024 году Египет посетило рекордные 15,7 миллиона человек, и правительство преследует цель удвоить эту цифру к 2032 году.

