В Єгипті відкриють найбільший у світі археологічний об'єкт однієї цивілізації

До відкриття готують Великий Єгипетський музей поруч із пірамідами Гізи. Він вважається найбільшим у світі археологічним об'єктом, присвяченим одній цивілізації.

Великий Єгипетський музей відкриється 1 листопада

Будівництво й підготовку до відкриття кілька разів затримували через різні обставини, зокрема через конфлікти на Близькому Сході. Очікується, що на церемонії відкриття разом з президентом Єгипту Абдель Фаттахом аль-Сісі будуть присутні світові лідери.

Музей відкриється в суботу, 1 листопада, неподалік від Каїра.

Великий Єгипетський музей, розташований в кілометрі від пірамід Гізи. Він займає площу 470 тисяч квадратних метрів.

Як розповів генеральний директор музею Ахмед Гонейм, зали музею оснащенні проєкторами та технологіями віртуальної реальності, щоб якісніше та цікавіше подавати інформацію молодшим поколінням:

Ми використовуємо мову, якою користується покоління Z, Адже вони не користуються застарілими інструментами, які ми, старше покоління, і віддає перевагу технологіям. Поширити

Команда музею очікує, що будівлю відвідуватимуть 15-20 тисяч людей щодня.

З усієї площі 24 тисячі квадратних метрів виділять під постійну експозицію музею, дитячу зону, конференц-зали та навчальні приміщення. Також планується, що музей міститиме центр збереження та консервації археологічних знахідок.

У 12 основних галереях експонуватимуться старожитності від доісторичних часів до римської епохи, розділені за епохами та темами.

Великий Єгипетський музей

У музеї буде розміщено понад 50 тисяч експонатів, серед яких 83-тонний 3200-річний колос Рамзеса II та 4500-річний човен, що належав Хуфу, фараону, якому приписують будівництво пірамід.

Частину артефактів новому музею надав Єгипетський музей в Каїрі. Багато артефактів було перевезено з Єгипетського музею, переповненої столітньої будівлі на площі Тахрір у Каїрі. Деякі експонати нещодавно виявили на стародавніх похованнях, зокрема некрополь Саккара, ще один комплекс пірамід і гробниць, розташований приблизно за 20 кілометрів від музею.

Про будівництво комплексу було оголошено в 1992 році, але тільки у 2005 році почалися будівельні роботи. Деякі частини музею були відкриті у 2024 році.

Комплекс є частиною великого інфраструктурного проєкту в Єгипті, що включає метро, яке зараз будується, та аеропорт, який почав працювати в 2020 році. Поширити

Великий Єгипетський музей вважають стратегічною інвестицією в культурний туризм для другої за величиною економічної країни Африки. Під час арабської весни 2011 року та пандемії коронавірусу кількість відвідувачів країни значно зменшилася. За офіційними даними, у 2024 році Єгипет відвідало рекордні 15,7 мільйона людей, і уряд має на меті подвоїти цю цифру до 2032 року.