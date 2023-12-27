В Гане заработало посольство Украины. МИД планирует открыть в Африке еще 10 новых

В Аккре, столице Ганы, начало работу посольство Украины. Там будет работать временный поверенный.

Новые посольства Украины в странах Африки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу открыть новые посольства в Африке.

Я рад сообщить, что первое из них уже начало работу в Гане. Дальше будем открывать следующие. Уже начато посольство в Руанде, получены все разрешения на посольства в Мозамбике, Мавритании, Ботсване, Кот-д'Ивуаре, ДРК и Судане. Поделиться

По словам Кулебы, это часть стратегии Украины развития отношений со странами Африки и противодействия влиянию РФ в мире.

В Гане будет работать поверенный до назначение посла. По данным МИД, посольство будет развивать политические контакты, укреплять экономические связи, предоставлять консульские услуги для украинцев и ганийцев.

Кулеба также добавил, что следующие посольства Украины откроют в Руанде, Мозамбике и Бостване. В целом Украина планирует открыть десять новых посольств в Африке.

Поиск послов в страны Африки

В марте МИД открыл вакансии на должность послов в 21 страну, преимущественно в Африке.

По данным Кулебы, в общей сложности свои заявки подали 1038 человек. Среди них 75 действующих и бывших дипломатов, 126 ученых и преподавателей, 387 предпринимателей и представителей деловых кругов, 56 госслужащих и работников государственных предприятий и многие другие.

В результате обнаружили 30 кандидатов, которые должны были пройти тесты и получить приглашение на собеседования от HR-службы МИД.

Прошедших этот этап ждала проверка на безопасность и собеседование министром. После этого Кулеба сформирует финальный список кандидатов и предложит Зеленскому рассмотреть эти кандидатуры.