В Гане заработало посольство Украины. МИД планирует открыть в Африке еще 10 новых

В Аккре, столице Ганы, начало работу посольство Украины. Там будет работать временный поверенный.
Новые посольства Украины в странах Африки
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу открыть новые посольства в Африке.
По словам Кулебы, это часть стратегии Украины развития отношений со странами Африки и противодействия влиянию РФ в мире.
В Гане будет работать поверенный до назначение посла. По данным МИД, посольство будет развивать политические контакты, укреплять экономические связи, предоставлять консульские услуги для украинцев и ганийцев.
Кулеба также добавил, что следующие посольства Украины откроют в Руанде, Мозамбике и Бостване. В целом Украина планирует открыть десять новых посольств в Африке.
Поиск послов в страны Африки
В марте МИД открыл вакансии на должность послов в 21 страну, преимущественно в Африке.
По данным Кулебы, в общей сложности свои заявки подали 1038 человек. Среди них 75 действующих и бывших дипломатов, 126 ученых и преподавателей, 387 предпринимателей и представителей деловых кругов, 56 госслужащих и работников государственных предприятий и многие другие.
В результате обнаружили 30 кандидатов, которые должны были пройти тесты и получить приглашение на собеседования от HR-службы МИД.
Прошедших этот этап ждала проверка на безопасность и собеседование министром. После этого Кулеба сформирует финальный список кандидатов и предложит Зеленскому рассмотреть эти кандидатуры.
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