У Гані запрацювало посольство України. МЗС планує відкрити в Африці ще 10 нових

Нові посольства України в країнах Африки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що минулого року президент України Володимир Зеленський поставив завдання відкрити нові посольства в Африці.

Я радий повідомити, що перше з них уже розпочало роботу в Гані. Далі будемо відкривати наступні. Вже започатковано посольство в Руанді, отримано всі дозволи на посольства в Мозамбіку, Мавританії, Ботсвані, Кот-д’Івуарі, ДРК та Судані. Поширити

За словами Кулеби, це частина стратегії України розвитку відносин з країнами Африки та протидії впливу РФ у світі.

У Гані працюватиме повірений до призначення посла. За даними МЗС, посольство розвиватиме політичні контакти, зміцнюватиме економічні зв'язки, надаватиме консульські послуги для українців та ганійців.

Кулеба також додав, що наступні посольства України відкриють в Руанді, Мозамбіку та Боствані. Загалом Україна планує відкрити десять нових посольств в Африці.

Пошук послів у країни Африки

У березні МЗС відкрило вакансії на посаду послів у 21 країну, переважно в Африці.

За даними Кулеби, загалом свої заявки подали 1038 людей. Серед них 75 чинних та колишніх дипломатів, 126 науковців і викладачів, 387 підприємців і представників ділових кіл, 56 держслужбовців і працівників державних підприємств та багато інших.

У результаті знайшли 30 кандидатів, які повинні були пройти тести та отримати запрошення на співбесіди від HR-служби МЗС.

На тих, хто пройшов цей етап, чекала безпекова перевірка і співбесіда міністром. Після цього Кулеба сформує фінальний список кандидатів та запропонує Зеленському розглянути ці кандидатури.