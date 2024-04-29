В Германии начался суд над мятежниками, готовившими госпереворот

В Германии перед судом предстанут девять мужчин, обвиняемых в государственной измене, покушении на убийство и подготовке насильственного государственного переворота.

Суд над рейхсбюргерами за подготовку госпереворота

Мужчины планировали установить лидером германского аристократа и ввести военное положение.

Слушание в зале суда в Штутгарте 29 апреля начинает три судебных процесса над 27 лицами, обвиненными в сговоре, который власти сорвали в конце 2022 года.

Вместе эти процессы составляют одно из наибольших судебных производств в истории Германии.

Сегодняшний судебный процесс посвящен девяти подозреваемым, членам группы Reichsbuerger (Граждане Рейха), которые якобы имели целью навязать Германии строгие военные законы после совершения государственного переворота.

Политическое руководство судимой группы во главе с так называемым Генрихом XIII Ройссом — потомком династии, которая теперь уже не имеет трона, — предстанет перед судом во Франкфурте в следующем месяце, тогда как другая группа подозреваемых, включая астролога, предстанет перед судом в июне в Мюнхен.

Прокуроры говорят, что тщательная планировка и запасы огнестрельного оружия и денег подозреваемых свидетельствуют о реальной опасности.

Они планировали проникнуть вооруженной группой в здание парламента в Берлине, задержать законодателей и разрушить систему. Они понимали, что захват власти будет означать убийство людей, говорят прокуроры. Поделиться

Один из тех, кого судят 29 апреля, именуется в судебных документах Маркусом Л., застрелил и серьезно ранил полицейского во время сопротивления при аресте.

Кто такие рейхсбюргеры

Рейхсбюргеры склонны верить, что они граждане бывшей Германии — как правило, Немецкого рейха до Первой мировой войны, — который был узурпирован сегодняшней Федеративной Республикой.

Внутренняя разведывательная служба страны говорит, что группа Reichsbuergers насчитывает около 21 000 человек. Они не признают современную Германию легитимным государством и впервые попали под наблюдение в 2016 году.

Они основывают свои убеждения на идее, что иностранный «Альянс», включая США и Россию, готов помочь им свергнуть незаконное «Глубинное государство», управляющее Германией после Второй мировой войны.

Райхсбюргеры обладают параллелями и частично вдохновлены подобными движениями QAnon в Британии и США, где теории о Глубинном государстве помогли разжечь штурм Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года.