У Німеччині почався суд над заколотниками, які готували держпереворот

У Німеччині перед судом постануть дев’ять чоловіків, яких звинувачують у державній зраді, замаху на вбивство та підготовці насильницького державного перевороту.

Суд над рейхсбюргерами за підготовку держперевороту

Чоловіки планували встановити лідером німецького аристократа та ввести воєнний стан.

Слухання в залі суду в Штутгарті 29 квітня розпочинає три судових процеси над 27 особами, звинуваченими в змові, яку влада зірвала наприкінці 2022 року.

Разом ці процеси складають одне з найбільших судових проваджень в історії Німеччини.

Сьогоднішній судовий процес присвячений дев’ятьом підозрюваним, членам групи Reichsbuerger (Громадяни Рейху), які нібито мали на меті нав’язати Німеччині суворі військові закони після здійснення державного перевороту.

Політичне керівництво групи, яку судять, на чолі з так званим Генріхом XIII Ройссом — нащадком династії, яка тепер уже не має трону, — постане перед судом у Франкфурті наступного місяця, тоді як інша група підозрюваних, включаючи астролога, постане перед судом у червні в Мюнхені.

Прокурори кажуть, що ретельне планування і запаси вогнепальної зброї та грошей підозрюваних свідчать про реальну небезпеку.

Вони планували проникнути озброєною групою в будівлю парламенту в Берліні, затримати законодавців і зруйнувати систему. Вони розуміли, що захоплення влади означатиме вбивство людей, — кажуть прокурори. Поширити

Один із тих, кого судять 29 квітня, іменується в судових документах як Маркус Л., застрелив і серйозно поранив поліцейського під час опору при арешті.

Хто такі рейхсбюргери

Рейхсбюргери схильні вірити, що вони є громадянами колишньої Німеччини — як правило, Німецького рейху до Першої світової війни, — який був узурпований сьогоднішньою Федеративною Республікою.

Внутрішня розвідувальна служба країни каже, що група Reichsbuergers налічує близько 21 000 осіб. Вони не визнають сучасну Німеччину легітимною державою, і вперше потрапили під спостереження у 2016 році.

Вони ґрунтують свої переконання на ідеї, що іноземний «Альянс», включаючи США та Росію, готовий допомогти їм скинути незаконну «Глибинну державу», яка керує Німеччиною після Другої світової війни.

Райхсбюргери мають паралелі та частково натхненні подібними рухами QAnon у Британії та США, де теорії про Глибинну державу допомогли розпалити штурм Капітолію у Вашингтоні 6 січня 2021 року.