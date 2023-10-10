В Германии обнародовали подробности нового военного пакета Украины

Германия подготовила для Украины новый пакет военной помощи с дополнительными системами ПВО и танки Leopard.

Что известно о новом пакете военной помощи от Германии

В Минобороны Германии отметили, что во втором зимнем пакете военной помощи Украине будут системы ПВО Patriot.

Германия передаст Украине:

Дополнительная система ПВО Patriot;

IRIS-T SLM;

IRIS-T SLS;

Три зенитные установки Gepard.

Общая стоимость этой помощи составит 1 млрд. евро.

Deutschland schnürt zweites Winterpaket für die #Ukraine: Zum Schutz kritischer Infrastruktur und zur weiteren Unterstützung liefert 🇩🇪 zusätzliche #Luftverteidigung mit #Patriot, #IRIS-T SLM & SLS im Wert von rund 1 Mrd. EUR sowie drei Flugabwehrkanonenpanzer Gepard. 1/2 pic.twitter.com/G7NlPnuSN6 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 10, 2023

Кроме этого в Украину из Германии в ближайшие дни прибудут 10 танков Leopard 1.

По данным ведомства, украинские военные получат еще 10 основных боевых танков Leopard1 A5, 15 защищенных транспортных машин и около 20 защищенных медицинских автомобилей.

Недавно в сети разгорелся скандал по поводу отказа Украины от немецких Leopard1, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

При этом Германия обещала передать Украине более ста Leopard 1A5. Эти танки сняли с вооружения Бундесвера около десяти лет назад.

Может ли армия РФ истощить украинскую ПВО

По словам спикера командования Воздушных Сил Юрия Игната, сравнивающие атаки преступной армии РФ по Украине и массированные обстрелы Израиля террористами палестинской группировки ХАМАС, нужно учитывать не только уровень систем противовоздушной обороны, но и фактор размера территории, которая несет удары.

Полковник обратил внимание на данные статистики по российским воздушным атакам по городам Украины.

Они атакуют нас фактически каждый день разными типами. А относительно ракет и "Шахедов" - это было около сотни. Такой показатель был в прошлом году, кажется. И здесь перегрузка она на одном локальном городе Поделиться

Игнат в этом контексте указал на существенные отличия размеров площади территории Украинского и Израильского государств.

Если Израиль – это фактически одна украинская область, то обычно туда можно запустить тысячи средств воздушного нападения. Это не только ракеты, я думаю, что средства РСЗО в основном работали по Израилю. Также были и беспилотники разных типов ну и, возможно, какие-то ракеты. Поделиться

По словам офицера, при массированных воздушных ударах возникает риск "перегрузки" для многих систем ПВО.

"Поэтому "Железный купол" понятно, что это крутая система, которая действительно может перехватывать даже РСЗО врага. Но если просто массированный удар в несколько тысяч, то понятно, что сбить все не удастся", - отметил Игнат.

Также он отметил, что в украинских реалиях российские оккупанты при воздушных ударах применяют разные типы вооружения на разных направлениях.