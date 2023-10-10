В Германии обнародовали подробности нового военного пакета Украины

Германия подготовила для Украины новый пакет военной помощи с дополнительными системами ПВО и танки Leopard.
Что известно о новом пакете военной помощи от Германии
В Минобороны Германии отметили, что во втором зимнем пакете военной помощи Украине будут системы ПВО Patriot.
Германия передаст Украине:
Дополнительная система ПВО Patriot;
IRIS-T SLM;
IRIS-T SLS;
Три зенитные установки Gepard.
Общая стоимость этой помощи составит 1 млрд. евро.
Кроме этого в Украину из Германии в ближайшие дни прибудут 10 танков Leopard 1.
По данным ведомства, украинские военные получат еще 10 основных боевых танков Leopard1 A5, 15 защищенных транспортных машин и около 20 защищенных медицинских автомобилей.
Недавно в сети разгорелся скандал по поводу отказа Украины от немецких Leopard1, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
При этом Германия обещала передать Украине более ста Leopard 1A5. Эти танки сняли с вооружения Бундесвера около десяти лет назад.
Может ли армия РФ истощить украинскую ПВО
По словам спикера командования Воздушных Сил Юрия Игната, сравнивающие атаки преступной армии РФ по Украине и массированные обстрелы Израиля террористами палестинской группировки ХАМАС, нужно учитывать не только уровень систем противовоздушной обороны, но и фактор размера территории, которая несет удары.
Полковник обратил внимание на данные статистики по российским воздушным атакам по городам Украины.
Игнат в этом контексте указал на существенные отличия размеров площади территории Украинского и Израильского государств.
По словам офицера, при массированных воздушных ударах возникает риск "перегрузки" для многих систем ПВО.
"Поэтому "Железный купол" понятно, что это крутая система, которая действительно может перехватывать даже РСЗО врага. Но если просто массированный удар в несколько тысяч, то понятно, что сбить все не удастся", - отметил Игнат.
Также он отметил, что в украинских реалиях российские оккупанты при воздушных ударах применяют разные типы вооружения на разных направлениях.
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