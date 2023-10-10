У Німеччині оприлюднили подробиці нового військового пакета Україні

Німеччина підготувала для України новий пакет військової допомоги із додатковими системами ППО та також танки Leopard.

Що відомо про новий пакет військової допомоги від Німеччини

У Міноборони Німеччини зазначили, що у другому зимовому пакеті військової допомоги Україні будуть системи ППО Patriot.

Німеччина передасть Україні:

Додаткову систему ППО Patriot;

IRIS-T SLM;

IRIS-T SLS;

Три зенітні установки Gepard.

Загальна вартість цієї допомоги становитиме 1 млрд євро.

Deutschland schnürt zweites Winterpaket für die #Ukraine: Zum Schutz kritischer Infrastruktur und zur weiteren Unterstützung liefert 🇩🇪 zusätzliche #Luftverteidigung mit #Patriot, #IRIS-T SLM & SLS im Wert von rund 1 Mrd. EUR sowie drei Flugabwehrkanonenpanzer Gepard. 1/2 pic.twitter.com/G7NlPnuSN6 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 10, 2023

Окрім цього до України з Німеччини найближчими днями прибудуть 10 танків Leopard 1.

За даними відомства, українські військові отримають ще 10 основних бойових танків Leopard1 A5, 15 захищених транспортних машин та майже 20 захищених медичних автомобілів.

Нещодавно в мережі розгорівся скандал з приводу відмови України від німецьких Leopard1, які знаходяться у не задовільному стані.

При цьому Німеччина обіцяла передати Україні понад сто Leopard 1A5. Ці танки зняли з озброєння Бундесверу близько десяти років тому.

Чи може армія РФ виснажити українську ППО

За словами речника командування Повітряних Сил Юрія Ігната, порівнюючі атаки злочинної армії РФ по Україні і масовані обстріли Ізраїля терористами палестинського угруповання ХАМАС, треба враховувати не лише рівень систем протиповітряної оборони, а й фактор розміру території, яка зазнає ударів.

Полковник звернув увагу на дані статистики щодо російських повітряних атак по містах України.

Вони атакують нас фактично щодня різними типами. А щодо ракет та "Шахедів" - то були близько сотні. Такий показник був минулого року, здається. І тут перенавантаження воно на одному локальному місті Поширити

Ігнат у цьому контексті вказав на суттєві відмінності розмірів площі території Української та Ізраїльської держав.

Якщо Ізраїль це фактично одна українська область, то звичайно туди можна запустити тисячі засобів повітряного нападу. Це не лише ракети, я думаю, що засоби РСЗВ в основному працювали по Ізраїлю. Також були й безпілотники різних типів ну і, можливо, якісь ракети Поширити

За словами офіцера, при масованих повітряних ударах виникає ризик "перевантаження" для багатьох систем ППО.

"Тому "Залізний купол" зрозуміло, що це крута система, яка справді може перехоплювати навіть РСЗВ ворога. Але якщо просто масований удар у кілька тисяч, то зрозуміло, що збити все не вдасться", - зазначив Ігнат.

Також він наголосив, що в українських реаліях російські окупанти при повітряних ударах застосовують різні типи озброєння на різних напрямках.