В Google появилась новая функция генерирования изображения – как пользоваться

Теперь можно генерировать изображение с помощью искусственного интеллекта непосредственно в поисковой строке Google.

Что известно о новой функции в Google

Функция будет доступна после регистрации в Google Labs и SGE.

Пользователи, участвующие в программе Search Generative Experience (SGE), смогут создавать изображения с ИИ сразу из стандартной поисковой строки, отметили в компании.

SGE – это веб-поиск от Google, где система будет синтезировать связной ответ на запрос пользователя на живом языке, используя те же данные, на которые ведут ссылки из списка.

Пользователи вводят описание того, что они ищут, а система быстро создает четыре альтернативных варианта, один из которых можно будет выбрать и доработать.

Созданные изображения можно сохранить на Google Drive или загрузить.

В настоящее время функция генерации изображений доступна на территории США для пользователей старше 18 лет.

Google хочет догнать OpenAI

К слову, осенью этого года Google готовится представить свою революционную разработку – систему искусственного интеллекта Gemini. Она разработана совместными усилиями экспертов Google Brain и DeepMind.

Gemini сможет похвастаться сочетанием возможностей расширенной речевой модели с генерацией изображений, управляемой ИИ. Такой тандем позволит Gemini не только создавать текст, но и создавать сопроводительные контекстные изображения. Кроме того, Google рассматривает возможность интеграции дополнительных атрибутов, таких как анализ блок-схем и голосовое управление приложениями.

В то же время, Gemini вполне может означать поворотный момент в эволюции технологий машинного обучения, предоставляя пользователям и разработчикам расширенный спектр возможностей и ресурсов.