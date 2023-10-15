У Google зʼявилася нова функція генерування зображення — як користуватися

Відтепер можна генерувати зображення за допомогою штучного інтелекту безпосередньо в пошуковому рядку Google.

Що відомо про нову функцію у Google

Функція буде доступною після реєстрації у Google Labs та SGE.

Користувачі, які беруть участь в програмі Search Generative Experience (SGE), зможуть створювати зображення з ШІ одразу зі стандартного пошукового рядка, наголосили у компанії.

SGE – це вебпошук від Google, де система синтезуватиме зв’язну відповідь на запит користувача живою мовою, використовуючи ті самі дані, на які ведуть посилання зі списку.

Користувачі вводять опис того, що вони шукають, а система швидко створює чотири альтернативні варіанти, один з яких можна буде обрати й доопрацювати

Створені зображення можна буде зберегти на Google Drive або завантажити.

Наразі функція генерації зображень доступна на території США для користувачів старше 18 років.

Google хоче наздогнати OpenAI

До слова, восени цього року Google готується представити свою революційну розробку – систему штучного інтелекту Gemini. Вона розроблена спільними зусиллями експертів Google Brain та DeepMind.

Gemini зможе похвалитися поєднанням можливостей розширеної мовної моделі з генерацією зображень, керованою ШІ. Такий тандем дозволить Gemini не лише створювати текст, але й генерувати супровідні контекстні зображення. Крім того, Google розглядає можливість інтеграції додаткових атрибутів, таких як аналіз блок-схем і голосове управління програмами.

Водночас Gemini цілком може означати поворотний момент в еволюції технологій машинного навчання, надаючи користувачам і розробникам розширений спектр можливостей і ресурсів.