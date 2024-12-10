Корпорация Google заявила о революционном прорыве в области квантовых вычислений с помощью чипа нового поколения.

Что известно о новом революционном чипе от Google для квантовых вычислений

По результатам исследований было подтверждено, что за счет правильной коррекции ошибок квантовые компьютеры получают возможность производить вычисления с более высокой точностью в соответствии с масштабированием.

Поскольку квантовые компьютеры для проведения вычислительных операций используют кубиты вместо битов в традиционных компьютерах, эти кубиты очень чувствительны к воздействию окружающей среды.

Ученые ищут способы исправления ошибок, возникающих из-за этой чувствительности.

Криостат в комплексе квантовых вычислений Google

По словам представителей Google, чип Willow, разработанный в лаборатории в Калифорнии, содержит 105 кубитов, которые соединяются таким образом, чтобы уровень ошибок становился меньше по мере увеличения их количества.

Это позволяет новому чипу потратить около 5 минут на выполнение задания, с которым самый большой суперкомпьютер в мире справился бы за 1 тыс 25 лет.

По словам главного операционного директора подразделения квантовых вычислений Чарины Чоу, к концу десятилетия квантовые компьютеры могут сделать возможными научные открытия, которых пока не добиться даже с помощью мощнейших суперкомпьютеров.

Что известно о решении одной из ключевых проблем в работе квантовых компьютеров

Одной из ключевых проблем была обработка и устранение ошибок, которые дестабилизируют кубиты и нарушают работу системы, приводя к потерям информации.

Разработчики отмечают, что новая технология стабилизации кубит в квантовой компьютерной системе может создать условия для разработки высокоэффективных систем квантовой памяти.

За последние 10 лет одной из ключевых проблем квантовых вычислений оставалось управление ошибками, нарушающими работу системы.

Дело в том, что кубиты, составляющие основу квантового компьютера, очень чувствительны к изменениям температуры и электромагнитным помехам.

Даже незначительные нарушения квантового состояния кубита могут привести к потере информации.

Ученые долгие годы трудились над способами поддержания стабильности кубитов и квантовых данных.