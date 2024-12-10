В Google заявили о создании революционного чипа для квантовых вычислений
Категория
Технологии
Дата публикации

В Google заявили о создании революционного чипа для квантовых вычислений

Квантовый чип от Google
Читати українською
Источник:  Nature

Корпорация Google заявила о революционном прорыве в области квантовых вычислений с помощью чипа нового поколения.

Главные тезисы

  • Чип Willow от Google содержит 105 кубитов и способен проводить операции за несколько минут, что является прорывом для квантовых вычислений.
  • Исследования подтверждают возможность повышения точности вычислений за счет коррекции ошибок и масштабирования, что открывает новые перспективы для научных открытий.
  • Разработка эффективных систем квантовой памяти и стабилизация кубитов являются ключевыми шагами в развитии квантовых вычислений.
  • Чип Willow сможет справляться с заданиями в несколько минут, что ранее занимало бы у суперкомпьютера более тысячи лет.
  • Одной из ключевых проблем в работе квантовых компьютеров было достижение устойчивости кубитов и устранение ошибок, что может быть решено благодаря новым технологиям стабилизации и коррекции.

Что известно о новом революционном чипе от Google для квантовых вычислений

По результатам исследований было подтверждено, что за счет правильной коррекции ошибок квантовые компьютеры получают возможность производить вычисления с более высокой точностью в соответствии с масштабированием.

Поскольку квантовые компьютеры для проведения вычислительных операций используют кубиты вместо битов в традиционных компьютерах, эти кубиты очень чувствительны к воздействию окружающей среды.

Ученые ищут способы исправления ошибок, возникающих из-за этой чувствительности.

Google создала революционный чип для квантовых вычислений
Криостат в комплексе квантовых вычислений Google

По словам представителей Google, чип Willow, разработанный в лаборатории в Калифорнии, содержит 105 кубитов, которые соединяются таким образом, чтобы уровень ошибок становился меньше по мере увеличения их количества.

Это позволяет новому чипу потратить около 5 минут на выполнение задания, с которым самый большой суперкомпьютер в мире справился бы за 1 тыс 25 лет.

По словам главного операционного директора подразделения квантовых вычислений Чарины Чоу, к концу десятилетия квантовые компьютеры могут сделать возможными научные открытия, которых пока не добиться даже с помощью мощнейших суперкомпьютеров.

Что известно о решении одной из ключевых проблем в работе квантовых компьютеров

Одной из ключевых проблем была обработка и устранение ошибок, которые дестабилизируют кубиты и нарушают работу системы, приводя к потерям информации.

Разработчики отмечают, что новая технология стабилизации кубит в квантовой компьютерной системе может создать условия для разработки высокоэффективных систем квантовой памяти.

За последние 10 лет одной из ключевых проблем квантовых вычислений оставалось управление ошибками, нарушающими работу системы.

Дело в том, что кубиты, составляющие основу квантового компьютера, очень чувствительны к изменениям температуры и электромагнитным помехам.

Даже незначительные нарушения квантового состояния кубита могут привести к потере информации.

Ученые долгие годы трудились над способами поддержания стабильности кубитов и квантовых данных.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Tenet не выдумка. На квантовом уровне процессы текут в будущее и прошлое одновременно
Tenet не выдумка. На квантовом уровне процессы текут в будущее и прошлое одновременно
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Черные дыры на самом деле могут быть квантовыми компьютерами — ученые
Черные дыры на самом деле могут быть квантовыми компьютерами — ученые
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО впервые создало квантовую стратегию. Как это повлияет на работу Североатлантического союза
НАТО
НАТО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?