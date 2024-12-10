Корпорация Google заявила о революционном прорыве в области квантовых вычислений с помощью чипа нового поколения.
Главные тезисы
- Чип Willow от Google содержит 105 кубитов и способен проводить операции за несколько минут, что является прорывом для квантовых вычислений.
- Исследования подтверждают возможность повышения точности вычислений за счет коррекции ошибок и масштабирования, что открывает новые перспективы для научных открытий.
- Разработка эффективных систем квантовой памяти и стабилизация кубитов являются ключевыми шагами в развитии квантовых вычислений.
- Чип Willow сможет справляться с заданиями в несколько минут, что ранее занимало бы у суперкомпьютера более тысячи лет.
- Одной из ключевых проблем в работе квантовых компьютеров было достижение устойчивости кубитов и устранение ошибок, что может быть решено благодаря новым технологиям стабилизации и коррекции.
Что известно о новом революционном чипе от Google для квантовых вычислений
По результатам исследований было подтверждено, что за счет правильной коррекции ошибок квантовые компьютеры получают возможность производить вычисления с более высокой точностью в соответствии с масштабированием.
Поскольку квантовые компьютеры для проведения вычислительных операций используют кубиты вместо битов в традиционных компьютерах, эти кубиты очень чувствительны к воздействию окружающей среды.
Ученые ищут способы исправления ошибок, возникающих из-за этой чувствительности.
По словам представителей Google, чип Willow, разработанный в лаборатории в Калифорнии, содержит 105 кубитов, которые соединяются таким образом, чтобы уровень ошибок становился меньше по мере увеличения их количества.
Это позволяет новому чипу потратить около 5 минут на выполнение задания, с которым самый большой суперкомпьютер в мире справился бы за 1 тыс 25 лет.
По словам главного операционного директора подразделения квантовых вычислений Чарины Чоу, к концу десятилетия квантовые компьютеры могут сделать возможными научные открытия, которых пока не добиться даже с помощью мощнейших суперкомпьютеров.
Что известно о решении одной из ключевых проблем в работе квантовых компьютеров
Одной из ключевых проблем была обработка и устранение ошибок, которые дестабилизируют кубиты и нарушают работу системы, приводя к потерям информации.
Разработчики отмечают, что новая технология стабилизации кубит в квантовой компьютерной системе может создать условия для разработки высокоэффективных систем квантовой памяти.
За последние 10 лет одной из ключевых проблем квантовых вычислений оставалось управление ошибками, нарушающими работу системы.
Дело в том, что кубиты, составляющие основу квантового компьютера, очень чувствительны к изменениям температуры и электромагнитным помехам.
Даже незначительные нарушения квантового состояния кубита могут привести к потере информации.
Ученые долгие годы трудились над способами поддержания стабильности кубитов и квантовых данных.
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