Корпорація Google заявила про революційний прорив у сфері квантових обчислень за допомогою чіпу нового покоління.
Головні тези:
- Google презентувала революційний чіп для квантових обчислень Willow, який має 105 кубітів та може виконати обчислення за декілька хвилин, що революційно для галузі.
- Квантові комп'ютери потребують іноваційних рішень для корекції помилок, що виникають через чутливість кубітів до зовнішнього середовища.
- Розробники заявляють про розв'язання ключової проблеми в області квантових обчислень - стабілізацію кубітів та виробництво ефективних систем квантової пам'яті.
- Квантові комп'ютери можуть зробити наукові відкриття, які дотепер були недоступні навіть для найпотужніших суперкомп'ютерів, відкриваючи нові горизонти досліджень.
- Google активно працює над вирішенням проблем, які ускладнюють роботу квантових комп'ютерів, що може принести революційні зміни у галузі інформаційних технологій.
Що відомо про новий революційний чіп від Google для квантових обчислень
За результатами досліджень було підтверджено, що за рахунок правильної корекції помилок квантові комп’ютери отримують змогу виконувати обчислення з більш високою точністю відповідно до масштабування.
Оскільки квантові комп’ютери для проведення обчислювальних операцій використовують кубіти замість бітів у традиційних комп’ютерах, ці кубіти надзвичайно чутливі до впливу навколишнього середовища.
Наразі науковці шукають способи виправлення помилок, які виникають через цю чутливість.
За словами представників Google, чіп Willow, який було розроблено в лабораторії у Каліфорнії, містить 105 кубітів, які з’єднуються таким чином, щоб рівень помилок ставав меншим по мірі збільшення їхньої кількості.
Це дозволяє новому чіпу витратити близько 5 хвилин на виконання завдання, з яким найбільший суперкомп’ютер в світі впорався б за 1 тис 25 років.
За словами головного операційного директора підрозділу квантових обчислень Чаріни Чоу, до кінця десятиліття квантові комп'ютери можуть зробити можливими наукові відкриття, яких наразі не досягти навіть за допомогою найпотужніших суперкомп'ютерів.
Що відомо про розв’язання однієї з ключових проблем у роботі квантових комп’ютерів
Однією з ключових проблем була обробка та вирішення помилок, які дестабілізують кубіти і порушують роботу системи, призводячі до втрат інформації.
Розробники зазначають, що нова технологія стабілізації кубітів у квантовій комп’ютерній системі може створити умови для розробки високоефективних систем квантової пам'яті.
Протягом останніх 10 років однією з ключових проблем квантових обчислень залишалось керування помилками, які порушують роботу системи.
Справа у тому, що кубіти, які складають основу квантового комп’ютера, дуже чутливі до змін температури та електромагнітних перешкод.
Навіть незначні порушення квантового стану кубіту можуть призвести до втрати інформацїі.
Вчені довгі роки працювали над способами підтримання стабільності кубітів і квантових даних.
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