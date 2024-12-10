Корпорація Google заявила про революційний прорив у сфері квантових обчислень за допомогою чіпу нового покоління.

Що відомо про новий революційний чіп від Google для квантових обчислень

За результатами досліджень було підтверджено, що за рахунок правильної корекції помилок квантові комп’ютери отримують змогу виконувати обчислення з більш високою точністю відповідно до масштабування.

Оскільки квантові комп’ютери для проведення обчислювальних операцій використовують кубіти замість бітів у традиційних комп’ютерах, ці кубіти надзвичайно чутливі до впливу навколишнього середовища.

Наразі науковці шукають способи виправлення помилок, які виникають через цю чутливість.

Кріостат у комплексі квантових обчислень Google

За словами представників Google, чіп Willow, який було розроблено в лабораторії у Каліфорнії, містить 105 кубітів, які з’єднуються таким чином, щоб рівень помилок ставав меншим по мірі збільшення їхньої кількості.

Це дозволяє новому чіпу витратити близько 5 хвилин на виконання завдання, з яким найбільший суперкомп’ютер в світі впорався б за 1 тис 25 років.

За словами головного операційного директора підрозділу квантових обчислень Чаріни Чоу, до кінця десятиліття квантові комп'ютери можуть зробити можливими наукові відкриття, яких наразі не досягти навіть за допомогою найпотужніших суперкомп'ютерів.

Що відомо про розв’язання однієї з ключових проблем у роботі квантових комп’ютерів

Однією з ключових проблем була обробка та вирішення помилок, які дестабілізують кубіти і порушують роботу системи, призводячі до втрат інформації.

Розробники зазначають, що нова технологія стабілізації кубітів у квантовій комп’ютерній системі може створити умови для розробки високоефективних систем квантової пам'яті.

Протягом останніх 10 років однією з ключових проблем квантових обчислень залишалось керування помилками, які порушують роботу системи.

Справа у тому, що кубіти, які складають основу квантового комп’ютера, дуже чутливі до змін температури та електромагнітних перешкод.

Навіть незначні порушення квантового стану кубіту можуть призвести до втрати інформацїі.

Вчені довгі роки працювали над способами підтримання стабільності кубітів і квантових даних.