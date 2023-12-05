В ГУР фиксируют мощную волну российской дезинформации с начала ноября
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР фиксируют мощную волну российской дезинформации с начала ноября

Андрей Юсов
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В Главном управлении разведки Минобороны предупреждают о мощной волне кремлевской дезинформации с начала прошлого месяца.

Что известно о волне российских ИПСО

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, враг активно ведет информационно-психологические операции и спецоперации.

По его словам, целый ряд таких информационных спецопераций враг готовил в течение долгих лет.

Целью этих информационных вражеских спецопераций, как отметил представитель ГУР, было и остается намерение деморализовать украинское общество, расколоть его и лишить мотивации для сопротивления.

Это продолжается с 2014 года после оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Мы фиксируем после начала ноября буквально вспышку активностей разного рода, соединенных между собой. То есть это не только информационные кампании. Они напрямую связаны с акциями прямого действия, с разными террористическими акциями, спецоперациями врага, которые объединяются в общую канву. Буквально каждый день мы видим проявления этих вещей, – подчеркнул Юсов.

В ВСУ выпустили предупреждение к украинцам в канун праздников

По информации представителей Страткома ВСУ, российские военные преступники внимательно следят за информацией о любых перемещениях украинских военных, поэтому граждан призывают соблюдать действующие ограничения по проведению массовых мероприятий в районах выполнения боевых задач.

Отмечается, что массовые мероприятия, торжественные собрания с большой вероятностью могут стать целью ракетных ударов или бомбардировок.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и сохраняйте информационную тишину, говорится в сообщении Страткома ВСУ.

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