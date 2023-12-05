В ГУР фиксируют мощную волну российской дезинформации с начала ноября

В Главном управлении разведки Минобороны предупреждают о мощной волне кремлевской дезинформации с начала прошлого месяца.
Что известно о волне российских ИПСО
По словам представителя ГУР Андрея Юсова, враг активно ведет информационно-психологические операции и спецоперации.
По его словам, целый ряд таких информационных спецопераций враг готовил в течение долгих лет.
Целью этих информационных вражеских спецопераций, как отметил представитель ГУР, было и остается намерение деморализовать украинское общество, расколоть его и лишить мотивации для сопротивления.
Это продолжается с 2014 года после оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.
В ВСУ выпустили предупреждение к украинцам в канун праздников
По информации представителей Страткома ВСУ, российские военные преступники внимательно следят за информацией о любых перемещениях украинских военных, поэтому граждан призывают соблюдать действующие ограничения по проведению массовых мероприятий в районах выполнения боевых задач.
Отмечается, что массовые мероприятия, торжественные собрания с большой вероятностью могут стать целью ракетных ударов или бомбардировок.
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