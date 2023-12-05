У ГУР фіксують потужну хвилю російської дезінформації з початку листопада

У Головному управлінні розвідки Міноборони попереджають про потужну хвилю кремлівської дезінформації з початку минулого місяця.

Що відомо про хвилю російських ІПСО

За словами представника ГУР Андрія Юсова, ворог активно проводить інформаційно-психологічні операції та спецоперації.

За його словами, цілу низку таких інформаційних спецоперацій ворог готував протягом довгих років.

Метою цих інформаційних ворожих спецоперацій, як наголосив представник ГУР, був і залишається намір деморалізувати українське суспільство, розколоти його та позбавити мотивації для спротиву.

Це все триває із 2014 року після окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей.

Ми фіксуємо після початку листопада буквально спалах активностей різного роду, які з'єднані між собою. Тобто, це не лише інформаційні кампанії. Вони безпосередньо пов'язані з акціями прямої дії, з різними терористичними акціями, спецопераціями ворога, які об'єднуються в спільну канву. Буквально щодня ми бачимо прояви цих речей, - підкреслив Юсов. Поширити

У ЗСУ випустили попередження до українців напередодні свят

За інформацією представників Страткому ЗСУ, російські військові злочинці уважно слідкують за інформацією щодо будь-яких переміщень українських військових, тому громадян закликають дотримуватися чинних обмежень щодо проведення масових заходів у районах виконання бойових завдань.

Зазначається, що масові заходи, урочисті зібрання з великою ймовірністю можуть стати ціллю ракетних ударів або бомбардувань.