У ГУР фіксують потужну хвилю російської дезінформації з початку листопада

У Головному управлінні розвідки Міноборони попереджають про потужну хвилю кремлівської дезінформації з початку минулого місяця.
Що відомо про хвилю російських ІПСО
За словами представника ГУР Андрія Юсова, ворог активно проводить інформаційно-психологічні операції та спецоперації.
За його словами, цілу низку таких інформаційних спецоперацій ворог готував протягом довгих років.
Метою цих інформаційних ворожих спецоперацій, як наголосив представник ГУР, був і залишається намір деморалізувати українське суспільство, розколоти його та позбавити мотивації для спротиву.
Це все триває із 2014 року після окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей.
У ЗСУ випустили попередження до українців напередодні свят
За інформацією представників Страткому ЗСУ, російські військові злочинці уважно слідкують за інформацією щодо будь-яких переміщень українських військових, тому громадян закликають дотримуватися чинних обмежень щодо проведення масових заходів у районах виконання бойових завдань.
Зазначається, що масові заходи, урочисті зібрання з великою ймовірністю можуть стати ціллю ракетних ударів або бомбардувань.
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