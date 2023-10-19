В ГУР подтвердили безумные потери армии РФ под Авдеевкой

Преступная армия РФ в результате провальных попыток наступления в районе Авдеевки Донецкой области потеряла более 60 единиц военной техники и сотни бойцов.

Что известно о потерях армии РФ в районе Авдеевки

По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, сейчас, по предварительной информации, это не менее 60 единиц военной техники, однако эти цифры, вероятно, станут больше.

Это не окончательные цифры и потери, очевидно, могут быть и больше у захватчиков и в технике, и в живой силе. Если говорить об Авдеевском направлении, то потери захватчиков там ощутимы. Они не оправданы с точки зрения поставленных задач и полученных результатов, – подчеркнул представитель ГУР. Поделиться

По его словам, стремление окупантов захватить Авдеевку является политической задачей Кремля.

Юсов подчеркнул, что ради достижения чисто политической цели российские военные преступники готовы пойти на большие потери.

Что известно о текущей ситуации в районе Авдеевки

По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, преступная российская армия не сможет захватить город, ведь украинские военные несокрушимы и готовы стоять до последнего.

Он подчеркнул, что вдоль линии фронта в районе Авдеевки всю ночь продолжались обстрелы.

Круглосуточно с позиций слышим стрелковые бои. Они избивают из всего, что есть. Но я бы условно сказал о снижении градуса напряжения, который был несколько дней в нашем направлении, – отмечает руководитель МВА. Поделиться

Он также отметил, что в настоящее время российские военные преступники стягивают в район Авдеевки дополнительную технику и подразделения.