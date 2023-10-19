У ГУР підтвердили шалені втрати армії РФ під Авдіївкою
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР підтвердили шалені втрати армії РФ під Авдіївкою

Артилеристи ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Злочинна армія РФ в результаті провальних спроб наступу в районі Авдіївки на Донеччині втратила більше 60 одиниць військової техніки та сотні бійців. 

Що відомо про втрати армії РФ в районі Авдіївки

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, наразі, за попередньою інформацією, це не менше 60 одиниць військової техніки, однак ці цифри, ймовірно, стануть більшими.

Це не остаточні цифри і втрати, вочевидь, можуть бути і більшими у загарбників і в техніці, і в живій силі. Якщо говорити про Авдіївський напрямок, то втрати загарбників там відчутні. Вони не виправдані з точки зору поставлених завдань і отриманих результатів, - підкреслив представник ГУР.

За його словами, прагнення окупантів захопити Авдіївку є політичним завданням Кремля.

Юсов підкреслив, що заради досягнення суто політичної мети російські військові злочинці готови піти на великі втрати.

Що відомо про поточну ситуацію в районі Авдіївки

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, злочинна російська армія не зможе захопити місто, адже українські військові незламні і готові стояти до останнього.

Він підкреслив, що уздовж лінії фронту в районі Авдіївки всю ніч тривали обстріли.

Цілодобово з позицій чуємо стрілецькі бої. Вони б'ють з усього, що є. Але я б умовно сказав про зниження градуса напруги, який був кілька днів на нашому напрямку, - зазначає керівник МВА.

Він також зазначив, що наразі російські військові злочинці стягують в район Авдіївки додаткову техніку та підрозділи.

Кілька ночей поспіль вони намагалися витягнути ту техніку, яку ще можливо полагодити у польових умовах. Відтягують далі в тили і ремонтують. Розуміємо, де це відбувається. Думаю, наші хлопці найближчим часом відпрацюють всі ці речі... Підтягують особовий склад, техніку. Чекаємо найближчими днями, що буде загострення. І не просто чекаємо, а готуємося, - розповів Барабаш.

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