В Японии сдают внаем пенсионеров. Как это работает
Категория
Мир
Дата публикации

В Японии сдают внаем пенсионеров. Как это работает

Кадзуси Сакураи
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Источник:  online.ua

В Японии начали предлагать довольно необычную услугу по аренде пожилых людей. Теперь человека почтенного возраста можно нанять на день для общения и получения полезных советов.

Главные тезисы

  • Аренда пенсионеров в Японии - новый способ общения и получения полезных советов от пожилых людей.
  • Пенсионеры могут помочь в карьере, отношениях и здоровье, сопровождая на экскурсиях и концертах.
  • Услуга аренды пенсионеров способствует взаимопомощи между поколениями и объединению различных возрастных групп.
  • Найм пожилых людей в Японии дает незабываемые впечатления и ценные советы, делая день клиента особенным.
  • Опыт аренды пенсионеров помогает понять ценность общения и взаимопомощи, способствует обмену опытом и знаниями.

Как работает аренда пенсионеров в Японии

В частности, писательница из США Айя Майрок недавно наняла 58-летнего японца Кадзуси Сакураи и рассказала о проведённом с ним времени.

Услугу по аренде пожилого человека предлагает компания Ossan Rental. Нанятые пожилые люди могут предоставить ценные советы по карьере отношений или просто совместно провести время и сопровождать вас на экскурсии или концерте.

Вы можете нанять меня для жизненного или финансового совета, сопровождения в магазин или на прогулку. Я люблю эту работу, — объясняет Кадзуси Сакураи.

@aijamayrock

I rented an older man for the day 🧓🏼

♬ original sound — Aija Mayrock

Как прошел день в компании арендованного пожилого японца

По словам Айи Майрок, она провела с пожилым японцем удивительный и незабываемый день.

Кроме того, он дал ей ценные советы по карьере, любви и здоровью. Особенно она отметила его совет всегда благодарить своего партнера в отношениях.

Это способ для старших и молодых поколений объединиться, поделиться опытом и знаниями. Это был самый лучший день в моей жизни. Такой опыт помогает понять ценность общения и взаимопомощи между поколениями, подчеркивает американская писательница.

Кадзуси Сакураи был в прошлом занят в финансовой сфере. Он рассказал, что после ухода на пенсию его жена посоветовала ему заняться чем-то новым.

Поэтому теперь за 6 долларов в час он делится советами и сопровождает людей.

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