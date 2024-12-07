В Японии начали предлагать довольно необычную услугу по аренде пожилых людей. Теперь человека почтенного возраста можно нанять на день для общения и получения полезных советов.
Главные тезисы
- Аренда пенсионеров в Японии - новый способ общения и получения полезных советов от пожилых людей.
- Пенсионеры могут помочь в карьере, отношениях и здоровье, сопровождая на экскурсиях и концертах.
- Услуга аренды пенсионеров способствует взаимопомощи между поколениями и объединению различных возрастных групп.
- Найм пожилых людей в Японии дает незабываемые впечатления и ценные советы, делая день клиента особенным.
- Опыт аренды пенсионеров помогает понять ценность общения и взаимопомощи, способствует обмену опытом и знаниями.
Как работает аренда пенсионеров в Японии
В частности, писательница из США Айя Майрок недавно наняла 58-летнего японца Кадзуси Сакураи и рассказала о проведённом с ним времени.
Услугу по аренде пожилого человека предлагает компания Ossan Rental. Нанятые пожилые люди могут предоставить ценные советы по карьере отношений или просто совместно провести время и сопровождать вас на экскурсии или концерте.
@aijamayrock
I rented an older man for the day 🧓🏼♬ original sound — Aija Mayrock
Как прошел день в компании арендованного пожилого японца
По словам Айи Майрок, она провела с пожилым японцем удивительный и незабываемый день.
Кроме того, он дал ей ценные советы по карьере, любви и здоровью. Особенно она отметила его совет всегда благодарить своего партнера в отношениях.
Кадзуси Сакураи был в прошлом занят в финансовой сфере. Он рассказал, что после ухода на пенсию его жена посоветовала ему заняться чем-то новым.
Поэтому теперь за 6 долларов в час он делится советами и сопровождает людей.
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