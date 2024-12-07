В Японии начали предлагать довольно необычную услугу по аренде пожилых людей. Теперь человека почтенного возраста можно нанять на день для общения и получения полезных советов.

Как работает аренда пенсионеров в Японии

В частности, писательница из США Айя Майрок недавно наняла 58-летнего японца Кадзуси Сакураи и рассказала о проведённом с ним времени.

Услугу по аренде пожилого человека предлагает компания Ossan Rental. Нанятые пожилые люди могут предоставить ценные советы по карьере отношений или просто совместно провести время и сопровождать вас на экскурсии или концерте.

Вы можете нанять меня для жизненного или финансового совета, сопровождения в магазин или на прогулку. Я люблю эту работу, — объясняет Кадзуси Сакураи. Поделиться

Как прошел день в компании арендованного пожилого японца

По словам Айи Майрок, она провела с пожилым японцем удивительный и незабываемый день.

Кроме того, он дал ей ценные советы по карьере, любви и здоровью. Особенно она отметила его совет всегда благодарить своего партнера в отношениях.

Это способ для старших и молодых поколений объединиться, поделиться опытом и знаниями. Это был самый лучший день в моей жизни. Такой опыт помогает понять ценность общения и взаимопомощи между поколениями, подчеркивает американская писательница. Поделиться

Кадзуси Сакураи был в прошлом занят в финансовой сфере. Он рассказал, что после ухода на пенсию его жена посоветовала ему заняться чем-то новым.

Поэтому теперь за 6 долларов в час он делится советами и сопровождает людей.