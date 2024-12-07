У Японії почали пропонувати доволі незвичну послугу з оренди літніх людей. Тепер людину поважного віку можна найняти на день для спілкування та отримання корисних порад.

Як працює оренда пенсіонерів у Японії

Зокрема, письменниця зі США Айя Майрок нещодавно найняла 58-річного японця Кадзусі Сакураї і розповіла про проведеним з ним час.

Послугу з оренди літньої людини пропонує компанія Ossan Rental. Найняті літні люди можуть надати цінні поради стосовно кар’єри стосунків, або просто спільно провести час та супроводжувати вас на екскурсії або концерті.

Ви можете найняти мене для життєвої або фінансової поради, супроводу в магазин або на прогулянку. Я люблю цю роботу, — пояснює Кадзусі Сакураї. Поширити

Як пройшов день в компанії орендованого літнього японця

За словами Айї Майрок, вона провела з літнім японцем дивовижний і незабутній день.

Крім того, він дав їй цінні поради щодо кар'єри, кохання та здоров'я. Особливо вона відзначила його пораду завжди дякувати своєму партнеру у стосунках.

Це спосіб для старшого і молодого поколінь об'єднатися, поділитися досвідом і знаннями. Це був найкращий день у моєму житті. Такий досвід допомагає зрозуміти цінність спілкування та взаємодопомоги між поколіннями, — підкреслює американська письменниця. Поширити

Кадзусі Сакураї у минулому був зайнятий у фінансовій сфері. Він розповів, що після виходу на пенсію його дружина порадила йому зайнятися чимось новим.

Тому тепер за 6 доларів на годину він ділиться порадами й супроводжує людей.