У Японії почали пропонувати доволі незвичну послугу з оренди літніх людей. Тепер людину поважного віку можна найняти на день для спілкування та отримання корисних порад.
Головні тези:
- Оренда пенсіонерів у Японії - нова інноваційна послуга, що дозволяє наймати літніх людей на день для отримання порад та спілкування.
- Пенсіонери можуть допомогти вам у кар'єрі, стосунках та здоров'ї, а також супроводжувати на екскурсіях або концертах.
- Спілкування з пенсіонерами допомагає розуміти важливість взаємодопомоги між поколіннями та об'єднує різні вікові групи.
- Популярність оренди пенсіонерів в Японії свідчить про значення спілкування та обміну досвідом у сучасному суспільстві.
- Досвід оренди пенсіонерів надає незабутні враження та корисні поради, роблячи цей день найкращим у житті для деяких клієнтів.
Як працює оренда пенсіонерів у Японії
Зокрема, письменниця зі США Айя Майрок нещодавно найняла 58-річного японця Кадзусі Сакураї і розповіла про проведеним з ним час.
Послугу з оренди літньої людини пропонує компанія Ossan Rental. Найняті літні люди можуть надати цінні поради стосовно кар’єри стосунків, або просто спільно провести час та супроводжувати вас на екскурсії або концерті.
@aijamayrock
I rented an older man for the day 🧓🏼♬ original sound — Aija Mayrock
Як пройшов день в компанії орендованого літнього японця
За словами Айї Майрок, вона провела з літнім японцем дивовижний і незабутній день.
Крім того, він дав їй цінні поради щодо кар'єри, кохання та здоров'я. Особливо вона відзначила його пораду завжди дякувати своєму партнеру у стосунках.
Кадзусі Сакураї у минулому був зайнятий у фінансовій сфері. Він розповів, що після виходу на пенсію його дружина порадила йому зайнятися чимось новим.
Тому тепер за 6 доларів на годину він ділиться порадами й супроводжує людей.
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