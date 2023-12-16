В Instagram появились шаблоны для сторис. Как это работает
Категория
Технологии
Дата публикации

В Instagram появились шаблоны для сторис. Как это работает

Instagram
Читати українською
Источник:  TechCrunch

Instagram запустил новую функцию, позволяющую создавать настроенные шаблоны под названием «Добавьте свое» с GIF, изображениями и текстом.

Что известно о шаблонах для сторис в Instagram

Шаблоны могут использовать подписчики и добавлять к ним что-нибудь свое, однако они не смогут изменить то, что уже было на шаблоне.

Фото – techcrunch.com

Чтобы создать шаблон «Добавить своё», нужно загрузить стресс и добавить такие элементы, как GIF, текст или изображение из галереи. Затем коснитесь наклейки «Добавьте свои шаблоны» и выберите элементы, которые хотите закрепить.

Instagram разрешил скачивать Reels

Cоцсеть Instagram позволила пользователям скачивать Reels на свои устройства.

Раньше ролики нельзя было загружать – только хранить в приложении Instagram, чтобы просмотреть их позже.

Однако на загруженных Reels будет отображаться водяной знак с названием аккаунта автора видео – такой же, как у TikTok.

Пользователи могут нажать кнопку "Поделиться" и выбрать функцию загрузки, чтобы сохранить ролик.

Впрочем, можно будет отключить возможность загрузки для своих роликов, чтобы другие аккаунты не могли это делать. Для этого нужно зайти в "Настройки" > "Конфиденциальность" > "Ролики и ремиксы" и нажать на переключатель "Разрешить людям загружать ваши ролики".

Если в Reels используется лицензионная музыка, ролик загрузится без звука. Аудиодорожка сохраняется только если звук в видео – оригинальный.

В июне компания начала предоставлять возможность скачивать ролики Reels пользователям в США, а сейчас она расширяет эту функцию для пользователей по всему миру.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В Instagram можно будет делиться постами в ленте только с "близкими друзьями"
В Instagram можно будет делиться постами в ленте только с "близкими друзьями"
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
У Instagram, Facebook и WhatsApp появится чатбот с ИИ. Какие у него будут возможности
У Instagram, Facebook и WhatsApp появится чатбот с ИИ. Какие у него будут возможности
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Разговор с роботом. Instagram вскоре представит пользователям ИИ-друга
ИИ-друг

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.