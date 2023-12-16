В Instagram зʼявилися шаблони для сторіс. Як це працює

Instagram запустив нову функцію, яка дозволяє створювати налаштовані шаблони під назвою «Додайте своє» з GIF, зображеннями та текстом.

Що відомо про шаблони для сторіс в Instagram

Шаблони можуть використовувати підписники і додавати до них щось своє, проте вони не зможуть змінити те, що вже було на шаблоні.

Щоб створити шаблон «Додайте своє», треба завантажити сторіс та додати такі елементи, як GIF, свій текст або зображення з галереї. Потім торкнутися наклейки «Додайте свої шаблони» та вибрати елементи, які хочете закріпити.

Instagram дозволив завантажувати Reels

Cоцмережа Instagram дозволила користувачам завантажувати Reels на свої пристрої.

Раніше ролики не можна було завантажувати — тільки зберігати в застосунку Instagram, щоб переглянути їх пізніше.

Проте на завантажених Reels буде відображатися водяний знак із назвою акаунту автора відео — такий самий, як у TikTok.

Користувачі можуть натиснути на кнопку "Поділитися" та вибрати опцію завантаження, щоб зберегти ролик.

Утім, можна буде вимкнути можливість завантаження для своїх роликів, щоб інші акаунти не могли це робити. Для цього треба зайти в "Налаштування" > "Конфіденційність" > "Ролики та ремікси" й натиснути на перемикач "Дозволити людям завантажувати ваші ролики".

Якщо в Reels використано ліцензійну музику, ролик завантажиться без звуку. Аудіодоріжка зберігається тільки якщо звук у відео — оригінальний.

У червні компанія почала надавати можливість завантажувати ролики Reels користувачам у США, а зараз вона розширює цю функцію для користувачів по всьому світу.