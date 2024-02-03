В Испании вспыхнул скандал из-за плаката с "слишком сексуальным Иисусом Христом" — фото
Категория
Культура
Дата публикации

В Испании вспыхнул скандал из-за плаката с "слишком сексуальным Иисусом Христом" — фото

Иисус Христос
Читати українською
Источник:  AP News

В соцсетях Испании не утихают дискуссии вокруг пасхального плаката с полуобнаженным Иисусом Христом. Люди жалуются, что Бога изобразила "слишком красивым" и "слишком сексуальным".

Плакат с Иисусом Христом спровоцировал новый скандал в Испании

Многие испанцы возмутились, когда увидели плакат, на котором изображен молодой и очень красивый Иисус. Что интересно, а на нем Христос одет только в набедренную повязку.

По словам многих пользователей сети, они считают это поруганием над фигурой Бога.

Более того, многие пишут непристойные комментарии и создают мемы.

Стоит обратить внимание, что этот плакат создал всемирно известный севильский художник Салустиано Гарсия Круз.

Люди не понимают, почему Иисуса изобразили без тернового венка, без страждущего лица и с мелкими ранами на руках и грудной клетке.

Как удалось узнать журналистам, плакат был создан по заказу и одобрен Генеральным советом братств, организующим в Севилье известные и чрезвычайно популярные процессии Страстной недели накануне Пасхи.

Иисус Христос
Фото: скриншот

Кроме того, сообщается, что петицию на сайте Change.org с требованием отозвать плакат с изображением Иисуса подписали около 14 тысяч человек со всей страны.

Испанцы жалуются, что Бог на этом плакате "слишком красивый" и "слишком сексуальный".

Как автор скандального плаката с Иисусом Христом реагирует на критику

По словам художника Гарсии, его работу критикуют только старомодные люди.

В картине нет ничего революционного. Она современная, но все элементы, которые я использовал – это элементы, которые использовались в течение последних семи веков в сакральном искусстве, – объяснил художник.

Он также откровенно признался, что в качестве модели для плаката он использовал своего сына Орасио.

Много споров возникает из-за того, что модель слишком хороша, Христос слишком хорош, слишком привлекателен, – заявил Орасио Гарсия, однако подчеркнул, что он также получил много комплиментов и добрых пожеланий от людей.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Самая большая картина в мире продана за рекордные 62 млн долларов
Самая большая картина в мире продана за рекордные 62 млн долларов
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Найденная картина неожиданно оказалась работой Рембрандта
Найденная картина неожиданно оказалась работой Рембрандта
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Культура vs война. Тарас Компаниченко". Смотрите премьеру документального фильма
"Культура vs война. Тарас Компаниченко". Смотрите премьеру документального фильма

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.