В Испании вспыхнул скандал из-за плаката с "слишком сексуальным Иисусом Христом" — фото

В соцсетях Испании не утихают дискуссии вокруг пасхального плаката с полуобнаженным Иисусом Христом. Люди жалуются, что Бога изобразила "слишком красивым" и "слишком сексуальным".

Плакат с Иисусом Христом спровоцировал новый скандал в Испании

Многие испанцы возмутились, когда увидели плакат, на котором изображен молодой и очень красивый Иисус. Что интересно, а на нем Христос одет только в набедренную повязку.

По словам многих пользователей сети, они считают это поруганием над фигурой Бога.

Более того, многие пишут непристойные комментарии и создают мемы.

Стоит обратить внимание, что этот плакат создал всемирно известный севильский художник Салустиано Гарсия Круз.

Люди не понимают, почему Иисуса изобразили без тернового венка, без страждущего лица и с мелкими ранами на руках и грудной клетке.

Как удалось узнать журналистам, плакат был создан по заказу и одобрен Генеральным советом братств, организующим в Севилье известные и чрезвычайно популярные процессии Страстной недели накануне Пасхи.

Фото: скриншот

Кроме того, сообщается, что петицию на сайте Change.org с требованием отозвать плакат с изображением Иисуса подписали около 14 тысяч человек со всей страны.

Испанцы жалуются, что Бог на этом плакате "слишком красивый" и "слишком сексуальный".

Как автор скандального плаката с Иисусом Христом реагирует на критику

По словам художника Гарсии, его работу критикуют только старомодные люди.

В картине нет ничего революционного. Она современная, но все элементы, которые я использовал – это элементы, которые использовались в течение последних семи веков в сакральном искусстве, – объяснил художник.

Он также откровенно признался, что в качестве модели для плаката он использовал своего сына Орасио.