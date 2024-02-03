В Испании вспыхнул скандал из-за плаката с "слишком сексуальным Иисусом Христом" — фото

В соцсетях Испании не утихают дискуссии вокруг пасхального плаката с полуобнаженным Иисусом Христом. Люди жалуются, что Бога изобразила "слишком красивым" и "слишком сексуальным".
Плакат с Иисусом Христом спровоцировал новый скандал в Испании
Многие испанцы возмутились, когда увидели плакат, на котором изображен молодой и очень красивый Иисус. Что интересно, а на нем Христос одет только в набедренную повязку.
По словам многих пользователей сети, они считают это поруганием над фигурой Бога.
Более того, многие пишут непристойные комментарии и создают мемы.
Стоит обратить внимание, что этот плакат создал всемирно известный севильский художник Салустиано Гарсия Круз.
Люди не понимают, почему Иисуса изобразили без тернового венка, без страждущего лица и с мелкими ранами на руках и грудной клетке.
Как удалось узнать журналистам, плакат был создан по заказу и одобрен Генеральным советом братств, организующим в Севилье известные и чрезвычайно популярные процессии Страстной недели накануне Пасхи.
Кроме того, сообщается, что петицию на сайте Change.org с требованием отозвать плакат с изображением Иисуса подписали около 14 тысяч человек со всей страны.
Испанцы жалуются, что Бог на этом плакате "слишком красивый" и "слишком сексуальный".
Как автор скандального плаката с Иисусом Христом реагирует на критику
По словам художника Гарсии, его работу критикуют только старомодные люди.
В картине нет ничего революционного. Она современная, но все элементы, которые я использовал – это элементы, которые использовались в течение последних семи веков в сакральном искусстве, – объяснил художник.
Он также откровенно признался, что в качестве модели для плаката он использовал своего сына Орасио.
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