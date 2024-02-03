В Іспанії спалахнув скандал через плакат з "занадто сексуальним Ісусом Христом" — фото

У соцмережах Іспанії не вщухають дискусії навколо великоднього плаката з напівоголеним Ісусом Христом. Люди скаржаться, що Бога зобразила “занадто красивим” та “занадто сексуальним”.

Плакат з Ісусом Христом спровокував новий скандал в Іспанії

Чимало іспанців обурилися, коли побачили плакат, на якому зображений молодий та дуже красивий Ісус. Що цікаво, га ньому Христос одягнений лише в набедренну пов'язку.

За словами багатьох користувачів мережі, вони вважають це наругою над постаттю Бога.

Ба більше, багато людей пишуть непристойні коментарі та створюють меми.

Варто звернути увагу на те, що цей плакат створив всесвітньо відомий севільський художник всесвітньо відомого севільського художника Салустіано Гарсія Круз.

Люди не розуміють, чому Ісуса зобразили без тернового вінка, без стражденного обличчя і з дрібними ранами на руках і грудній клітці.

Як вдалося дізнатися журналістам, плакат створили на замовлення і схвалений Генеральною радою братств, яка організовує в Севільї відомі і надзвичайно популярні процесії Страсного тижня напередодні Великодня.

Фото: скриншот

Окрім того, наголошується, що петицію на сайті Change.org з вимогою відкликати плакат із зображенням Ісуса підписали близько 14 тисяч людей з усієї країни.

Іспанці бідкаються, що Бог на цьому плакаті “занадто красивий” та “занадто сексуальний”.

Як автор скандального плаката з Ісусом Христом реагує на критику

За словами художника Гарсії, його роботу критикують лише старомодні люди.

У картині немає нічого революційного. Вона сучасна, але всі елементи, які я використав, – це елементи, які використовувалися протягом останніх семи століть у сакральному мистецтві, – пояснив митець.

Він також відверто зізнався, що в якості моделі для плакату він використав свого сина Орасіо.