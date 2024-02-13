По мнению специалистов Института изучения войны (ISW), российская Дума рассматривает законопроект, ограничивший деятельность оппозиционных СМИ в России в долгосрочной перспективе.

В России внедряется законопроект, чтобы ограничить деятельность оппозиционных СМИ

В обзоре отмечают, что российская Госдума рассматривает законопроект об ограничении въезда в Россию лиц, которые российское правительство определяет как "нежелательных".

Аналитики предполагают, что, вероятно, это часть постоянных усилий по цензуре оппозиционных СМИ и разрушению связей между Россией и иностранными и международными неправительственными организациями.

Глава комитета Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объявил 12 февраля, что он и другие депутаты подали законопроект, который позволит российскому правительству определять иностранные организации, учредители или участники которых, вероятно, связаны с иностранными правительствами как "нежелательные".

Законопроект также будет запрещать въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства, участвующим в деятельности таких "нежелательных" организаций.

Специалисты отмечают: этот законопроект, вероятно, запретит въезд в Россию журналистам российских оппозиционных СМИ, базирующихся за пределами России, и иностранным СМИ с русским вещанием (таким как британская BBC и немецкая Deutsche Welle), тем самым ограничив их возможность освещать внутренние дела РФ, а также, вероятно, еще больше заблокирует работу международных и зарубежных неправительственных организаций в России.

В ISW добавляют, что российские власти также могут предъявить уголовные обвинения и лишить российского гражданства лиц, признанных виновными в участии в "нежелательных" организациях.

Планы РФ по цензуре

Недавно Пискарев объявил, что Госдума рассматривает еще один законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на платформах, принадлежащих организациям, определенным как "иностранные агенты", вероятно, с целью использования финансового принуждения для цензуры российских оппозиционных СМИ и критически настроенных военных блоггеров.

По оценкам ISW, Кремль пытается консолидировать контроль над российским информационным пространством и подавить инакомыслие в преддверии президентских выборов в России в марте 2024 года, хотя этот законопроект, вероятно, серьезно ограничит деятельность оппозиционных СМИ в России в долгосрочной перспективе.