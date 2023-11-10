В Южной Корее робот убил человека

На заводе по сортировке овощей в Южной Корее произошел трагический инцидент — робот-упаковщик раздавил одного из работников. Мужчину не удалось спасти.

Еще один человек стал жертвой роботов

Первым об этом событии сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Как удалось узнать журналистам, робот принял мужчину за ящик с овощами.

40-летний работник робототехнической компании осуществлял проверку работы сенсоров в распределительном центре сельскохозяйственной продукции в провинции Южный Кенсансан. Однако робот, поднимавший ящики с болгарским перцем и ставивший их на поддон, похоже, вышел из строя и воспринял мужчину за ящик, - сказано в сообщении. Поделиться

По словам журналистов, роботизированная рука прижала мужчину к конвейерной ленте, раздавив ему лицо и грудь.

Мужчину сразу отвезли в медучреждение, однако врачам не удалось его спасти.

Что важно понимать, подобные трагические инциденты с участием роботов происходили в Южной Корее и раньше.

К примеру, несколько месяцев назад 50-летний кореец получил серьезные травмы, попав в ловушку работа во время работы на заводе по производству автомобильных запчастей.

Instagram в скором времени представит пользователям робота-друга

Недавно стало известно, что социальная сеть Instagram разрабатывает искусственного собеседника, которого можно настроить по своему вкусу.

Эту информацию подтвердил тестировщик приложений Алессандро Палуцци.

По его словам, пользователи смогут выбрать пол (мужской, женский, небинарный) и возраст (юный, взрослый, пожилой) "ШИ-второй".

#Instagram is working on the ability to create an #AI friend 👀 pic.twitter.com/onAxGfGdSg — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 30, 2023

Кроме того, пользователи смогут выбрать географическое происхождение и характер для чата.

В разработке есть такие личности: сдержанный, восторженный, креативный, остроумный, прагматичный и "расширяющий возможности".