У Південній Кореї робот убив людину

На заводі з сортування овочів у Південній Кореї стався трагічний інцидент — робот-пакувальник розчавив одного з працівників. Чоловіка не вдалося врятувати.

Ще одна людина стала жертвою роботів

Першою про цю подію повідомила південнокорейська інформаційна агенція Yonhap.

Як вдалося дізнатися журналістам, робот прийняв чоловіка за ящик з овочами.

40-річний працівник робототехнічної компанії здійснював перевірку роботи сенсорів у розподільчому центрі сільськогосподарської продукції у провінції Південний Кьонсансан. Однак робот, який піднімав ящики з болгарським перцем і ставив їх на піддон, схоже, вийшов з ладу і сприйняв чоловіка за ящик, - йдеться в повідомленні. Поширити

За словами журналістів, роботизована рука притиснула чоловіка до конвеєрної стрічки, розчавивши йому обличчя і груди.

Чоловіка одразу відвезли до медзакладу, однак лікарям не вдалося його врятувати.

Що важливо розуміти, подібні трагічні інциденти за участі роботів ставались у Південній Кореї й раніше.

До прикладу, декілька місяців тому 50-річний кореєць отримав серйозні травми, потрапивши в пастку робота під час роботи на заводі з виробництва автомобільних запчастин.

Instagram незабаром представить користувачам робота-друга

Нещодавно стало відомо, що соціальна мережа Instagram розробляє штучного співрозмовника, якого можна налаштувати на свій смак.

Цю інформацію підтвердив тестувальник застосунків Алессандро Палуцці.

За його словами, користувачі зможуть обрати стать (чоловіча, жіноча, небінарна) і вік (юний, дорослий, літній) "ШІ-друга".

#Instagram is working on the ability to create an #AI friend 👀 pic.twitter.com/onAxGfGdSg — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 30, 2023

Окрім того, користувачі зможуть вибрати географічне походження і характер для чатбота.

У розробці є такі особистості: стриманий, захоплений, креативний, дотепний, прагматичний та "той, що розширює можливості".