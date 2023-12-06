6 декабря в Киеве открыли экспозицию, посвященную Герою Украины Александру Мациевскому. Украинский военный был расстрелян россиянами за слова "Слава Украине".
Памятник Александру Мациевскому в Киеве
Экспозиция находится на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость".
Памятник создал скульптор Олег Цось. Скульптура – почти точная копия воина.
На открытии присутствовала мать погибшего героя. Фигура создана за счет меценатов и благотворительных фондов.
Что известно об Александре Мациевском
6 марта 2023 г. в сети появилось видео, на котором российские войска расстреливают украинского военного после его слов "Слава Украине".
В 119-й бригаде терробороны сообщили, что на видео – солдат 163-го батальона этой бригады Александр Мациевский. Его также узнала мать.
12 марта СБУ подтвердила, что военным на видео является снайпер черниговской ТРО Александр Мациевский.
Известно, что до войны мужчина работал электромонтером в Киеве. Добровольцем пошел на войну, где пропал в декабре вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.
СБУ сообщала, что мужчину убили 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.
12 марта Александру Мациевскому было присвоено звание Героя Украины.
25 ноября в Нежине в Черниговской области Мациевскому открыли памятник. Он стал центральной фигурой мемориала в честь украинских защитников, погибших в боях против российских оккупантов.
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