У Києві відкрили експозицію, присвячену Герою України Олександру Мацієвському

6 грудня у Києві відкрили експозицію, присвяченої Герою України Олександру Мацієвському. Українського військового розстріляли росіяни за слова "Слава Україні".
Пам'ятник Олександру Мацієвському у Києві
Експозиція розташована на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".
Пам'ятник створив скульптор Олег Цьось. Скульптура є майже точною копією воїна.
На відкритті була присутня мати загиблого героя. Фігура створена за рахунок меценатів та благодійних фондів.
Що відомо про Олександра Мацієвського
6 березня 2023 року у мережі з’явилося відео, на якому російські війська розстрілюють українського військового після його слів "Слава Україні".
У 119-й бригаді тероборони повідомили, що на відео - солдат 163-го батальйону цієї бригади Олександр Мацієвський. Його також упізнала мати.
12 березня СБУ підтвердила, що військовим на відео є снайпер чернігівської ТРО Олександр Мацієвський.
Відомо, що до війни чоловік працював електромонтером у Києві. Добровольцем пішов на війну, де зник у грудні поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області.
СБУ повідомляла, що чоловіка вбили 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.
12 березня Олександру Мацієвському було присвоєно звання Героя України.
25 листопада у Ніжині на Чернігівщині Мацієвському відкрили пам’ятник. Він став центральною фігурою меморіалу на честь українських захисників, загиблих у боях проти російських окупантів.
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