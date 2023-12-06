У Києві відкрили експозицію, присвячену Герою України Олександру Мацієвському
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Культура
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У Києві відкрили експозицію, присвячену Герою України Олександру Мацієвському

Пам'ятник Олександру Мацієвському у Києві
Джерело:  Суспільне

6 грудня у Києві відкрили експозицію, присвяченої Герою України Олександру Мацієвському. Українського військового розстріляли росіяни за слова "Слава Україні".

Пам'ятник Олександру Мацієвському у Києві

Експозиція розташована на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".

Пам'ятник створив скульптор Олег Цьось. Скульптура є майже точною копією воїна.

На відкритті була присутня мати загиблого героя. Фігура створена за рахунок меценатів та благодійних фондів.

Що відомо про Олександра Мацієвського

6 березня 2023 року у мережі з’явилося відео, на якому російські війська розстрілюють українського військового після його слів "Слава Україні".

У 119-й бригаді тероборони повідомили, що на відео - солдат 163-го батальйону цієї бригади Олександр Мацієвський. Його також упізнала мати.

12 березня СБУ підтвердила, що військовим на відео є снайпер чернігівської ТРО Олександр Мацієвський.

Відомо, що до війни чоловік працював електромонтером у Києві. Добровольцем пішов на війну, де зник у грудні поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області.

СБУ повідомляла, що чоловіка вбили 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

12 березня Олександру Мацієвському було присвоєно звання Героя України.

25 листопада у Ніжині на Чернігівщині Мацієвському відкрили пам’ятник. Він став центральною фігурою меморіалу на честь українських захисників, загиблих у боях проти російських окупантів.

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Олександр Мацієвський

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