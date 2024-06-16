В Киеве прошел Марш равенства в рамках КиевПрайд — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве прошел Марш равенства в рамках КиевПрайд — видео

В Киеве прошел Марш равенства в рамках КиевПрайд
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В Киеве после двух лет перерыва состоялся Марш равенства ЛГБТК+ — по улицам города с флагами и плакатами прошли более полутысячи человек.

Главные тезисы

  • Участники Марша равенства в Киеве потребовали равных прав для сообщества ЛГБТК+.
  • В Марше приняли участие активисты, военные, народные депутаты и послы зарубежных стран.
  • Правоохранители сопровождали Марш равенства из-за возможных провокаций РФ и безопасности участников.
  • После завершения Марша в Киеве прошел протест против него правых организаций с участием военных и ветеранов.

К Маршру равенства присоединились иностранные послы Франции, Швеции и Великобритании.

Вся процессия длилась недолго — походка была около 10 минут. Она началась напротив здания «Укринформа», участники фактически смогли только перейти дорогу.

К маршу присоединились активисты, военные, народные депутаты и послы стран-партнеров, в частности, Великобритании, Франции, Швеции и т.д.

Виктор Пилипенко, боевой медик и представитель объединения «Украинские ЛГБТ-военные за равные права », призвал на марше предоставлять Украине оружие.

Другие участники скандировали: «Заставьте россию заплатить», «Путин — х*йло», «Воружите Украину», «Бунтуй, люби, права не отдавай».

Посол Великобритании Мартин Гаррис отметил, что вопрос защиты ЛГБТ-сообщества является частью сферы защиты прав человека.

Мы сейчас рядом с сообществом ЛГБТ. Это часть прав человека. Очень хорошо, что здесь есть военные члены сообщества. Великобритания здесь и во всем мире поддерживает это сообщество , – сказал он.

Из-за провокации РФ Марш равенства в Киеве сопровождали правоохранители

Пилипенко отметил, что вопросы безопасности на марше обсуждали с КГГА и правоохранителями.

Полицейские, СБУ — все они защищают нас от российской агентуры, которая гипотетически может сделать провокации. Кому сейчас выгодно совершить нападение, что-нибудь противное, так это российской агентуре в первую очередь , — сказал он.

Со временем свою акцию начали представители правых организаций. Участники марша спустились в метро, остальные полиция призвала быстро уехать с места.

В колонну правых организаций присоединился, в частности, Денис Никитин — командир «Русского добровольческого корпуса», воюющий на стороне Украины.

Сотни людей собрались, приехали ветераны с ампутацией. Что это значит? Украинцам не все равно, военным не все равно. Люди хотят определять государственную политику, влиять на нее. Имеют на это полное право. Особенно военные и защищавшие эту страну, — сказал Никитин.

На замечание о том, что среди военных также есть представители ЛГБТ, тот ответил: « Их тысячи, а нас сотни тысяч. Почему меньшинство снова диктует свою волю большинству?».

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