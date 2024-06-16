В Киеве прошел Марш равенства в рамках КиевПрайд — видео

В Киеве после двух лет перерыва состоялся Марш равенства ЛГБТК+ — по улицам города с флагами и плакатами прошли более полутысячи человек.
Главные тезисы
- Участники Марша равенства в Киеве потребовали равных прав для сообщества ЛГБТК+.
- В Марше приняли участие активисты, военные, народные депутаты и послы зарубежных стран.
- Правоохранители сопровождали Марш равенства из-за возможных провокаций РФ и безопасности участников.
- После завершения Марша в Киеве прошел протест против него правых организаций с участием военных и ветеранов.
К Маршру равенства присоединились иностранные послы Франции, Швеции и Великобритании.
Вся процессия длилась недолго — походка была около 10 минут. Она началась напротив здания «Укринформа», участники фактически смогли только перейти дорогу.
К маршу присоединились активисты, военные, народные депутаты и послы стран-партнеров, в частности, Великобритании, Франции, Швеции и т.д.
У «Марші рівності» взяли участь понад пів тисячі людей pic.twitter.com/3ZHGs0hXVs— hromadske (@HromadskeUA) June 16, 2024
Виктор Пилипенко, боевой медик и представитель объединения «Украинские ЛГБТ-военные за равные права », призвал на марше предоставлять Украине оружие.
Другие участники скандировали: «Заставьте россию заплатить», «Путин — х*йло», «Воружите Украину», «Бунтуй, люби, права не отдавай».
Посол Великобритании Мартин Гаррис отметил, что вопрос защиты ЛГБТ-сообщества является частью сферы защиты прав человека.
Из-за провокации РФ Марш равенства в Киеве сопровождали правоохранители
Пилипенко отметил, что вопросы безопасности на марше обсуждали с КГГА и правоохранителями.
Со временем свою акцию начали представители правых организаций. Участники марша спустились в метро, остальные полиция призвала быстро уехать с места.
Після проведення Маршу свою акцію почали представники правих організацій. Учасники маршу зайшли у метро, поліція закликала решту швидко поїхати pic.twitter.com/2HSkrpIRMS— hromadske (@HromadskeUA) June 16, 2024
В колонну правых организаций присоединился, в частности, Денис Никитин — командир «Русского добровольческого корпуса», воюющий на стороне Украины.
На замечание о том, что среди военных также есть представители ЛГБТ, тот ответил: « Их тысячи, а нас сотни тысяч. Почему меньшинство снова диктует свою волю большинству?».
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