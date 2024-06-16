У Києві пройшов Марш рівності в рамках КиївПрайд — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві пройшов Марш рівності в рамках КиївПрайд — відео

ЛГБТК

У Києві після двох років перерви відбувся Марш рівності ЛГБТК+— вулицями міста з прапорами та плакатами пройшли понад пів тисячі людей.

Головні тези:

  • Учасники Маршу рівності у Києві вимагали рівних прав для спільноти ЛГБТК+ .
  • У Марші взяли участь активісти, військові, народні депутати та посли іноземних країн.
  • Правоохоронці супроводжували Марш рівності через можливі провокації РФ та безпеку учасників.
  •  Після завершення Маршу у Києві пройшов протест проти нього правих організацій за участі військових та ветеранів.

До Маршру рівності долучились іноземні посли Франції, Швеції та Великої Британії

Уся процесія тривала недовго — хода була близько 10 хвилин. Вона розпочалася навпроти будівлі «Укрінформу», учасники фактично змогли лише перейти дорогу.

До маршу долучилися активісти, військові, народні депутати та посли країн-партнерів, зокрема Великої Британії, Франції, Швеції тощо.

Віктор Пилипенко, бойовий медик та представник об'єднання «Українські ЛГБТ-військові за рівні права», закликав на марші надавати Україні зброю.

Інші учасники скандували: «Змусьте росію заплатити», «путін — х*йло», «Озбройте Україну», «Бунтуй, кохай, права не віддавай».

Посол Великої Британії Мартін Гарріс зазначив, що питання захисту ЛГБТ–спільноти є частиною сфери захисту прав людини.

Ми зараз поруч зі спільнотою ЛГБТ. Це частина прав людини. Дуже добре, що тут є військові-члени спільноти. Велика Британія тут та в усьому світі підтримує цю спільноту, — сказав він.

Через провокації РФ Марш рівності у Києві супроводжували правоохоронці

Пилипенко зазначив, що питання безпеки на марші обговорювали з КМДА та правоохоронцями.

Поліціянти, СБУ — вони всі захищають нас від російської агентури, яка гіпотетично може зробити провокації. Кому зараз вигідно зробити напад, що-небудь гидке, то це російській агентурі в першу чергу, — сказав він.

Згодом свою акцію почали представники правих організацій. Учасники маршу спустилися до метро, решту поліція закликала швидко поїхати з місця.

До колони правих організацій долучився, зокрема, Денис Нікітін — командир «Російського добровольчого корпусу», який воює на боці України.

Сотні людей зібралися, приїхали ветерани з ампутацією. Що це значить? Українцям не все одно, військовим не все одно. Люди хочуть визначати державну політику, впливати на неї. Мають на це повне право. Особливо військові та ті, які захищали цю країну, — сказав Нікітін.

На зауваження про те, що серед військових також є представники ЛГБТ, той відповів: «Їх тисячі, а нас сотні тисяч. Чому меншість знову диктує свою волю більшості?».

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