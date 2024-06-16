У Києві пройшов Марш рівності в рамках КиївПрайд — відео

У Києві після двох років перерви відбувся Марш рівності ЛГБТК+— вулицями міста з прапорами та плакатами пройшли понад пів тисячі людей.
Головні тези:
- Учасники Маршу рівності у Києві вимагали рівних прав для спільноти ЛГБТК+ .
- У Марші взяли участь активісти, військові, народні депутати та посли іноземних країн.
- Правоохоронці супроводжували Марш рівності через можливі провокації РФ та безпеку учасників.
- Після завершення Маршу у Києві пройшов протест проти нього правих організацій за участі військових та ветеранів.
До Маршру рівності долучились іноземні посли Франції, Швеції та Великої Британії
Уся процесія тривала недовго — хода була близько 10 хвилин. Вона розпочалася навпроти будівлі «Укрінформу», учасники фактично змогли лише перейти дорогу.
До маршу долучилися активісти, військові, народні депутати та посли країн-партнерів, зокрема Великої Британії, Франції, Швеції тощо.
У «Марші рівності» взяли участь понад пів тисячі людей pic.twitter.com/3ZHGs0hXVs— hromadske (@HromadskeUA) June 16, 2024
Віктор Пилипенко, бойовий медик та представник об'єднання «Українські ЛГБТ-військові за рівні права», закликав на марші надавати Україні зброю.
Інші учасники скандували: «Змусьте росію заплатити», «путін — х*йло», «Озбройте Україну», «Бунтуй, кохай, права не віддавай».
Посол Великої Британії Мартін Гарріс зазначив, що питання захисту ЛГБТ–спільноти є частиною сфери захисту прав людини.
Через провокації РФ Марш рівності у Києві супроводжували правоохоронці
Пилипенко зазначив, що питання безпеки на марші обговорювали з КМДА та правоохоронцями.
Згодом свою акцію почали представники правих організацій. Учасники маршу спустилися до метро, решту поліція закликала швидко поїхати з місця.
Після проведення Маршу свою акцію почали представники правих організацій. Учасники маршу зайшли у метро, поліція закликала решту швидко поїхати pic.twitter.com/2HSkrpIRMS— hromadske (@HromadskeUA) June 16, 2024
До колони правих організацій долучився, зокрема, Денис Нікітін — командир «Російського добровольчого корпусу», який воює на боці України.
На зауваження про те, що серед військових також є представники ЛГБТ, той відповів: «Їх тисячі, а нас сотні тисяч. Чому меншість знову диктує свою волю більшості?».
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