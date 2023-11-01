В Киеве прошла премьера детской антивоенной оперы “Брундибар. Голоса детей”

Состоялась торжественная премьера Детской антивоенной оперы “Брундибар. Голоса детей” Ганса Краса в рамках президентского плана Bring Kids Back UA под патронатом Советницы-Уполномоченной Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук.

В украинской столице прошла премьера легендарной оперы

Детская антивоенная опера “Брундибар. Голоса детей” Ганса Краса – это история о детях, у которых украли детство. Произведение чешского композитора Ганса Краса известно как символ борьбы с нацизмом, впервые было исполнено еще в 1943-м году в концлагере в Чехии. Главная его тема – дети, ставшие жертвами войны.

Премьера детской антивоенной оперы “Брундибар. Голоса детей”

Легендарная опера зазвучала голосами украинских детей, живших в оккупации или уехавших из Украины, убегая от обстрелов, или чьи родители несут службу на фронте. Все цитаты детей российско-украинской войны были представлены на выставке от фонда “Голоса детей”, которая прошла в день премьеры.

Премьера детской антивоенной оперы “Брундибар. Голоса детей”

Премьера оперы состоялась под патронатом Советницы-Уполномоченной Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук в рамках плана Bring Kids Back UA, утвержденного Президентом Украины Владимиром Зеленским, 31 октября в Национальной филармонии Украины.

Сегодня в Украине нет ни одного ребенка, который не пострадал бы от войны. По данным государственного портала "Дети войны" 19546 украинских детей депортированы или принудительно перемещены. Так что сегодня вопрос их спасения – главный. Украина в рамках утвержденного Президентом национального плана Bring Kids Back работает над поиском и возвращением депортированных детей, их реинтеграцией, фиксацией преступлений, наказанием виновных и, в частности, информационной поддержкой на мировом уровне. Тема оперы – как никогда созвучна настоящему, когда украинские дети страдают от жестокости и агрессии врага. Мир должен слышать и видеть незаурядные истории украинских детей, у которых украли детство, – делится Дарья Герасимчук. Поделиться

Советница-Уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук

Оперу в концертной версии на сцене Национальной Филармонии исполняли: Детский хор Киевского государственного музыкального лицея имени Николая Лысенко, Оркестр Академии художеств Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, дирижер-постановщик – Антоний Кедровский, режиссер-постановщик, продюсер – Максим Добролюбов, сценография – Александр Белозуб, стилист проекта – Лана Тесленко, перевод на украинский – Александр Спиваковский.

Это совместный проект Национальной филармонии Украины, продюсерского агентства «НУ-ШО» при поддержке Чешского центра в Киеве, государственной платформы «Дети войны», ОО «DUSHA UA», БФ «Голоса детей».

Премьера детской антивоенной оперы “Брундибар. Голоса детей”

Все цитаты детей войны, проиллюстрированные известными художниками, были представлены на выставке в фойе филармонии от фонда “Голоса детей”, которая называется “Война голосами детей”.

В дальнейшем творческая команда планирует проводить представление в странах Европы и привлекать международное сообщество к вопросу возвращения и спасения украинских детей.