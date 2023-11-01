В Киеве прошла премьера детской антивоенной оперы “Брундибар. Голоса детей”

Состоялась торжественная премьера Детской антивоенной оперы “Брундибар. Голоса детей” Ганса Краса в рамках президентского плана Bring Kids Back UA под патронатом Советницы-Уполномоченной Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук.
В украинской столице прошла премьера легендарной оперы
Детская антивоенная опера “Брундибар. Голоса детей” Ганса Краса – это история о детях, у которых украли детство. Произведение чешского композитора Ганса Краса известно как символ борьбы с нацизмом, впервые было исполнено еще в 1943-м году в концлагере в Чехии. Главная его тема – дети, ставшие жертвами войны.
Легендарная опера зазвучала голосами украинских детей, живших в оккупации или уехавших из Украины, убегая от обстрелов, или чьи родители несут службу на фронте. Все цитаты детей российско-украинской войны были представлены на выставке от фонда “Голоса детей”, которая прошла в день премьеры.
Премьера оперы состоялась под патронатом Советницы-Уполномоченной Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук в рамках плана Bring Kids Back UA, утвержденного Президентом Украины Владимиром Зеленским, 31 октября в Национальной филармонии Украины.
Оперу в концертной версии на сцене Национальной Филармонии исполняли: Детский хор Киевского государственного музыкального лицея имени Николая Лысенко, Оркестр Академии художеств Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, дирижер-постановщик – Антоний Кедровский, режиссер-постановщик, продюсер – Максим Добролюбов, сценография – Александр Белозуб, стилист проекта – Лана Тесленко, перевод на украинский – Александр Спиваковский.
Это совместный проект Национальной филармонии Украины, продюсерского агентства «НУ-ШО» при поддержке Чешского центра в Киеве, государственной платформы «Дети войны», ОО «DUSHA UA», БФ «Голоса детей».
Все цитаты детей войны, проиллюстрированные известными художниками, были представлены на выставке в фойе филармонии от фонда “Голоса детей”, которая называется “Война голосами детей”.
В дальнейшем творческая команда планирует проводить представление в странах Европы и привлекать международное сообщество к вопросу возвращения и спасения украинских детей.
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