У Києві пройшла прем’єра дитячої антивоєнної опери «Брундібар. Голоси дітей»

Відбулася урочиста прем’єра Дитячої антивоєнної опери «Брундібар. Голоси дітей» Ганса Краси у межах президентського плану Bring Kids Back UA під патронатом Радниці-Уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук.

В українській столиці пройшла прем’єра легендарної опери

Дитяча антивоєнна опера «Брундібар. Голоси дітей» Ганса Краси – це історія про дітей, у яких вкрали дитинство. Твір чеського композитора Ганса Краса відомий як символ боротьби з нацизмом, вперше був виконаний ще в 1943-му році в концтаборі в Чехії. Головна його тема – діти, які стали жертвами війни.

Прем’єра дитячої антивоєнної опери «Брундібар. Голоси дітей»

Легендарна опера зазвучала голосами українських дітей, які жили в окупації чи виїхали з України, тікаючи від обстрілів, або чиї батьки несуть службу на фронті. Всі цитати дітей російсько-української війни були представлені на виставці від фонду “Голоси дітей”, яка пройшла в день прем’єри.

Прем’єра дитячої антивоєнної опери «Брундібар. Голоси дітей»

Прем’єра опери відбулася під патронатом Радниці-Уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук у межах плану Bring Kids Back UA, затвердженим Президентом України Володимиром Зеленським, 31 жовтня у Національній філармонії України.

Сьогодні в Україні немає жодної дитини, яка б не постраждала від війни. За даними державного порталу “Діти війни” 19546 українських дітей депортовано або примусово переміщено. Тож сьогодні питання їх порятунку – головне. Україна в рамках затвердженого Президентом національного плану Bring Kids Back працює над пошуком і поверненням депортованих дітей, їх реінтеграцією, фіксацією злочинів, покаранням винних та, зокрема, інформаційною підтримкою на світовому рівні. Тема опери – як ніколи співзвучна сьогоденню, коли українські діти потерпають від жорстокості та агресії ворога. Світ має чути й бачити непересічні історії українських дітей, в яких вкрали дитинство, – ділиться Дар’я Герасимчук. Поширити

Радниця-Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук

Оперу у концертній версії на сцені Національної Філармонії виконували: Дитячий хор Київського державного музичного ліцею імені Миколи Лисенка, Оркестр Академії мистецтв Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, диригент-постановник – Антоній Кедровський, режисер-постановник, продюсер – Максим Добролюбов, сценографія – Олександр Білозуб, стиліст проєкту – Лана Тесленко, переклад українською – Олександр Співаковський.

Це спільний проєкт Національної філармонії України, продюсерської агенції «НУ ШО» за підтримки Чеського центру у Києві, державної платформи «Діти війни», ГО «DUSHA UA», БФ «Голоси дітей».

Прем’єра дитячої антивоєнної опери «Брундібар. Голоси дітей»

Всі цитати дітей війни, проілюстровані відомими митцями, були представлені на виставці у фойє філармонії від фонду «Голоси дітей», яка називається «Війна голосами дітей».

Надалі творча команда планує проводити виставу у країнах Європи та залучати міжнародну спільноту до питання повернення й порятунку українських дітей.