У Києві пройшла прем’єра дитячої антивоєнної опери «Брундібар. Голоси дітей»

Відбулася урочиста прем’єра Дитячої антивоєнної опери «Брундібар. Голоси дітей» Ганса Краси у межах президентського плану Bring Kids Back UA під патронатом Радниці-Уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук.
В українській столиці пройшла прем’єра легендарної опери
Дитяча антивоєнна опера «Брундібар. Голоси дітей» Ганса Краси – це історія про дітей, у яких вкрали дитинство. Твір чеського композитора Ганса Краса відомий як символ боротьби з нацизмом, вперше був виконаний ще в 1943-му році в концтаборі в Чехії. Головна його тема – діти, які стали жертвами війни.
Легендарна опера зазвучала голосами українських дітей, які жили в окупації чи виїхали з України, тікаючи від обстрілів, або чиї батьки несуть службу на фронті. Всі цитати дітей російсько-української війни були представлені на виставці від фонду “Голоси дітей”, яка пройшла в день прем’єри.
Прем’єра опери відбулася під патронатом Радниці-Уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук у межах плану Bring Kids Back UA, затвердженим Президентом України Володимиром Зеленським, 31 жовтня у Національній філармонії України.
Оперу у концертній версії на сцені Національної Філармонії виконували: Дитячий хор Київського державного музичного ліцею імені Миколи Лисенка, Оркестр Академії мистецтв Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, диригент-постановник – Антоній Кедровський, режисер-постановник, продюсер – Максим Добролюбов, сценографія – Олександр Білозуб, стиліст проєкту – Лана Тесленко, переклад українською – Олександр Співаковський.
Це спільний проєкт Національної філармонії України, продюсерської агенції «НУ ШО» за підтримки Чеського центру у Києві, державної платформи «Діти війни», ГО «DUSHA UA», БФ «Голоси дітей».
Всі цитати дітей війни, проілюстровані відомими митцями, були представлені на виставці у фойє філармонії від фонду «Голоси дітей», яка називається «Війна голосами дітей».
Надалі творча команда планує проводити виставу у країнах Європи та залучати міжнародну спільноту до питання повернення й порятунку українських дітей.
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