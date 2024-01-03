В Киеве разоблачили блоггеров, публиковавших видео ударов РФ по столице 2 января

СБУ установила четырех жителей Киева, распространявших информацию о последствиях массированной ракетной атаки РФ на столицу 2 января.

Блоггеры распространяли последствия ударов по Киеву

СБУ сообщает, что утром 2 января четыре человека провели несанкционированную видеосъемку вражеских «прилетов» по Киеву и разместили видео в соцсетях.

Эти видео «подхватили» многочисленные пропагандистские паблики РФ и информресурсы спецслужб РФ, в частности, Телеграмм-канал Шария, которому инкриминируют государственную измену.

В Службе безопасности отмечают, что эту информацию оккупанты и их приспешники могли использовать для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Киеву.

Правоохранители в местах жительства «блоггеров» обнаружили мобильные телефоны, которые они использовали для фиксации и распространения запретного контента.

После проверок будет решаться вопрос привлечения виновных к ответственности.

Ответственность за съемку вражеских ударов

СБУ напоминает, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов запрещено.

Публикация таких медиафайлов расценивается как корректировка вражеского огня, за что предусмотрено наказание до 12 лет тюрьмы. Поделиться

СБУ продолжает оперативные меры по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности.