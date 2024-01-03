В Киеве разоблачили блоггеров, публиковавших видео ударов РФ по столице 2 января

СБУ установила четырех жителей Киева, распространявших информацию о последствиях массированной ракетной атаки РФ на столицу 2 января.
Блоггеры распространяли последствия ударов по Киеву
СБУ сообщает, что утром 2 января четыре человека провели несанкционированную видеосъемку вражеских «прилетов» по Киеву и разместили видео в соцсетях.
Эти видео «подхватили» многочисленные пропагандистские паблики РФ и информресурсы спецслужб РФ, в частности, Телеграмм-канал Шария, которому инкриминируют государственную измену.
В Службе безопасности отмечают, что эту информацию оккупанты и их приспешники могли использовать для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Киеву.
Правоохранители в местах жительства «блоггеров» обнаружили мобильные телефоны, которые они использовали для фиксации и распространения запретного контента.
После проверок будет решаться вопрос привлечения виновных к ответственности.
Ответственность за съемку вражеских ударов
СБУ напоминает, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов запрещено.
СБУ продолжает оперативные меры по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности.
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