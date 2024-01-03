У Києві викрили блогерів, які публікували відео ударів РФ по столиці 2 січня

СБУ встановила чотирьох мешканців Києва, які поширювали інформацію про наслідки масованої ракетної атаки РФ на столицю 2 січня.

Блогери поширювали наслідки ударів по Києву

СБУ повідомляє, що зранку 2 січня чотири особи здійснили несанкціоновану відеозйомку ворожих «прильотів» по Києву та розмістили відео у соцмережах.

Ці відео «підхопили» численні пропагандистські пабліки РФ та інформресурси спецслужб РФ, зокрема Телеграм-канал Шарія, якому інкримінують державну зраду.

У Службі безпеці зазначають, що цю інформацію окупанти та їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву.

Правоохоронці у місцях проживання «блогерів» виявили мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту.

Після перевірок буде вирішуватись питання щодо притягнення винних до відповідальності.

Відповідальність за зйомку ворожих ударів

СБУ нагадує, шо знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів заборонено.

Публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років тюрми. Поширити

СБУ продовжує оперативні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.