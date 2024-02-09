В Литве предложили создать "Украинское министерство" — какая цель

В литовском парламенте предлагается создать в стране институт под условным названием "Украинское министерство" для координации работы на украинском евронаправлении и консолидации помощи.

В Литве предложили создать "Украинское министерство"

Он напомнил, что Европейская комиссия положила начало "Департаменту Украины" (речь идет об украинском отделе Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения — ред.).

Мы понимаем, для чего это сделано: переговоры, возобновление и так далее. Этот орган поможет все это консолидировать и координировать. Если Украина является нашим "планом десятилетия", то нам нужно "Украинское министерство". Ну, может, не министерство, а институциональная договоренность, которая будет работать в таком же направлении. Будем пытаться реализовать такие планы, — сказал Кубилус. Поделиться

Литовский депутат также отметил необходимость непрерывности военной поддержки Украины. По его словам, очень важно достичь в Европарламенте коллективной договоренности, чтобы 0,25% ВВП каждой страны-члена ЕС поступали на помощь Украине.

Участники международной конференции "Литва-Украина" также обсуждали поддержку нашего государства со стороны Литвы, ее опыт и перспективы. Внимание уделялось четырем направлениям: гуманитарная и военная поддержка, а также помощь в восстановлении нашей страны и евроатлантической интеграции.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она оказывает нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство нашей страны в Евросоюзе и НАТО.

В январе Литва приняла пакет долгосрочной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом во время своего визита в Киев заявил президент Гитанаса Науседа.

Также премьер Литвы Ингрида Шимоните недавно призвала Евросоюз увеличить помощь Украине для победы над Россией.

Сегодня стало известно, что Украина получила новый пакет военной помощи от Литвы.

В этот раз вооруженные силы Литвы привезли и передали украинским военным необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды.