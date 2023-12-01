В Мадриде на кольцевую дорогу упал вертолет – фото и видео

Вертолет разбился на кольцевой дороге М-40 в Мадриде, врезавшись в автомобиль. В результате аварии три человека ранены.

Что известно об аварии

Авария произошла посреди трассы М-40, совсем недалеко от выставочного центра "Ифема", где до четверга проходила авиационная ярмарка European Rotors.

По данным Reuters, в вертолете находились два человека, один смог выбраться самостоятельно, а другой из-под обломков достали пожарные.

Dos bomberos de @bomberosunidos que se encontraban en las proximidades han realizado la primera asistencia tras producirse el accidente. pic.twitter.com/MlWfBHZXTw — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 1, 2023

В результате аварии оба получили ранения, как и водитель автомобиля, сбитого вертолетом, пишет издание. Поделиться

Из находившихся в вертолете раненых один покинул его своими силами, а другого спасли пожарные. Их обоих доставили в больницу, один из них – с легкой травмой головы, другой – с возможным переломом бедра.

Третий пострадавший, ехавший по трассе М-40, водитель автомобиля получил очень незначительные порезы, вызванные разбитыми окнами его машины. Ему предоставили медицинскую помощь и отпустили.

🚨#ÚltimaHora: el helicóptero Enstrom 280FX Shark con matrícula F-HPUX que participaba en la feria European Rotors que se estaba llevando a cabo en Ifema se ha estrellado en la M40 de Madrid poco después de despegar. El helicóptero ha caído en el punto kilométrico 5.600 del… pic.twitter.com/YVgVkgcCbZ — On The Wings of Aviation (@OnAviation) December 1, 2023

Как пишут СМИ, вертолет Enstrom 280FX Shark с регистрацией F-HPUX принимал участие в выставке European Rotors. Аппарат, направлявшийся к аэродрому Куатро Вьентос, упал на 5600 км посреди трассы М-40.

Местные СМИ не исключают, что причиной крушения вертолета мог стать сильный порыв ветра. При этом, издание Marca называет авиационную ярмарку European Rotors "одной из важнейших в секторе вертолетной авиации и одной из крупнейших в Европе".

Издание пишет El Pais, что ударом у вертолета перекрутило шасси.

Между тем, Генеральная дирекция дорожного движения перекрыла движение по одной полосе в каждом направлении трассы М-40, чтобы облегчить работу аварийных служб и изъятия вертолета, но не прервала движение полностью на этой дороге, которое, однако, затруднено в обоих направлениях.

Команда Pegaso, занимающаяся безопасностью в воздушном пространстве Командование гражданской гвардии Мадрида, взяла на себя ответственность за расследование аварии, причины которой неизвестны.

Предыдущие авиакатастрофы

Напомним, в ноябре пятеро американских военнослужащих погибли в крушении военного вертолета над Средиземным морем.

Также ранее в Австрии разбился легкомоторный самолет, четыре человека на борту погибли.