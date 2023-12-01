У Мадриді на кільцеву дорогу впав вертоліт — фото та відео
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У Мадриді на кільцеву дорогу впав вертоліт — фото та відео

Аварія
Джерело:  Reuters

Вертоліт розбився на кільцевій дорозі М-40 у Мадриді, врізавшись в автомобіль. Внаслідок аварії троє людей поранені.

Що відомо про аварію

Аварія сталася посередині траси М-40, зовсім недалеко від виставкового центру "Іфема", де до четверга проходив авіаційний ярмарок European Rotors.

За даними Reuters, у вертольоті знаходилися дві людини, одна змогла вибратися самостійно, а іншу з-під уламків дістали пожежники.

В результаті аварії обидва отримали поранення, як і водій автомобіля, збитого вертольотом, - пише видання.

З поранених, які перебували в вертольоті, один покинув його самотужки, а іншого врятували пожежники. Їх обох доправили до лікарні, один з них – з легкою травмою голови, інший – з можливим переломом стегна.

Третій постраждалий, водій автомобіля, який їхав по трасі М-40, отримав дуже незначні порізи, спричинені розбитими вікнами його машини. Йому надали медичну допомогу і відпустили.

Як пишуть ЗМІ, гелікоптер Enstrom 280FX Shark з реєстрацією F-HPUX брав участь у виставці European Rotors. Апарат, який прямував до аеродрому Куатро В'єнтос, впав на 5600 км посередині траси М-40.

Місцеві ЗМІ не виключають, що причиною аварії вертольота міг стати сильний порив вітру. При цьому, видання Marca називає авіаційний ярмарок European Rotors "одним із найважливіших у секторі вертолітної авіації та одним із найбільших у Європі".

Видання пише El Pais, що ударом у гелікоптера перекрутило шасі.

Тим часом Генеральна дирекція дорожнього руху перекрила рух по одній смузі в кожному напрямку траси М-40, щоб полегшити роботу аварійних служб і вилучення вертольота, але не перервала рух повністю на цій дорозі, який, однак, ускладнений в обох напрямках.

Команда Pegaso, що займається безпекою в повітряному просторі Командування цивільної гвардії Мадрида, взяла на себе відповідальність за розслідування аварії, причини якої наразі невідомі.

Попередні авіакатастрофи

Нагадаємо, в листопаді п'ятеро американських військовослужбовців загинули в катастрофі військового вертольота над Середземним морем.

Також раніше в Австрії розбився легкомоторний літак, четверо людей на борту загинули.

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