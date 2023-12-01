У Мадриді на кільцеву дорогу впав вертоліт — фото та відео

Вертоліт розбився на кільцевій дорозі М-40 у Мадриді, врізавшись в автомобіль. Внаслідок аварії троє людей поранені.

Що відомо про аварію

Аварія сталася посередині траси М-40, зовсім недалеко від виставкового центру "Іфема", де до четверга проходив авіаційний ярмарок European Rotors.

За даними Reuters, у вертольоті знаходилися дві людини, одна змогла вибратися самостійно, а іншу з-під уламків дістали пожежники.

Dos bomberos de @bomberosunidos que se encontraban en las proximidades han realizado la primera asistencia tras producirse el accidente. pic.twitter.com/MlWfBHZXTw — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 1, 2023

В результаті аварії обидва отримали поранення, як і водій автомобіля, збитого вертольотом, - пише видання. Поширити

З поранених, які перебували в вертольоті, один покинув його самотужки, а іншого врятували пожежники. Їх обох доправили до лікарні, один з них – з легкою травмою голови, інший – з можливим переломом стегна.

Третій постраждалий, водій автомобіля, який їхав по трасі М-40, отримав дуже незначні порізи, спричинені розбитими вікнами його машини. Йому надали медичну допомогу і відпустили.

🚨#ÚltimaHora: el helicóptero Enstrom 280FX Shark con matrícula F-HPUX que participaba en la feria European Rotors que se estaba llevando a cabo en Ifema se ha estrellado en la M40 de Madrid poco después de despegar. El helicóptero ha caído en el punto kilométrico 5.600 del… pic.twitter.com/YVgVkgcCbZ — On The Wings of Aviation (@OnAviation) December 1, 2023

Як пишуть ЗМІ, гелікоптер Enstrom 280FX Shark з реєстрацією F-HPUX брав участь у виставці European Rotors. Апарат, який прямував до аеродрому Куатро В'єнтос, впав на 5600 км посередині траси М-40.

Місцеві ЗМІ не виключають, що причиною аварії вертольота міг стати сильний порив вітру. При цьому, видання Marca називає авіаційний ярмарок European Rotors "одним із найважливіших у секторі вертолітної авіації та одним із найбільших у Європі".

Видання пише El Pais, що ударом у гелікоптера перекрутило шасі.

Тим часом Генеральна дирекція дорожнього руху перекрила рух по одній смузі в кожному напрямку траси М-40, щоб полегшити роботу аварійних служб і вилучення вертольота, але не перервала рух повністю на цій дорозі, який, однак, ускладнений в обох напрямках.

Команда Pegaso, що займається безпекою в повітряному просторі Командування цивільної гвардії Мадрида, взяла на себе відповідальність за розслідування аварії, причини якої наразі невідомі.

Попередні авіакатастрофи

Нагадаємо, в листопаді п'ятеро американських військовослужбовців загинули в катастрофі військового вертольота над Середземним морем.

Також раніше в Австрії розбився легкомоторний літак, четверо людей на борту загинули.