Глава Минюста Денис Малюська отрицает распространившуюся в СМИ информацию о якобы введении в Украине новых ограничений в рамках отступления от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам и свободам человека.
В Минюсте отрицают ограничение прав и свобод украинцев
В частности, Малюська опроверг распространенную СМИ информацию о якобы приостановлении защиты прав на собственность граждан и о свободных выборах.
По его словам, Украина после введения военного положения из-за вторжения оккупационной армии РФ еще в 2022 году предупредила Совет Европы о вероятности ограничения определенных прав граждан.
По его словам, так поступают все страны, которые находятся в состоянии войны.
Таким образом, как добавил Малюска, Украина в апреле не приостановила защиту, а пересмотрела и забрала "предупреждение о возможном ограничении определенных прав".
Что говорит омбудсмен
В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец также отметил, что решение Украины предусматривает не ограничение прав человека, а частичную отмену ограничений, введенных ранее.
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