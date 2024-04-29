В Минюсте опровергли информацию об ограничениях прав человека в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В Минюсте опровергли информацию об ограничениях прав человека в Украине

Денис Малюська
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Источник:  online.ua

Глава Минюста Денис Малюська отрицает распространившуюся в СМИ информацию о якобы введении в Украине новых ограничений в рамках отступления от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам и свободам человека.

В Минюсте отрицают ограничение прав и свобод украинцев

В частности, Малюська опроверг распространенную СМИ информацию о якобы приостановлении защиты прав на собственность граждан и о свободных выборах.

По его словам, Украина после введения военного положения из-за вторжения оккупационной армии РФ еще в 2022 году предупредила Совет Европы о вероятности ограничения определенных прав граждан.

По его словам, так поступают все страны, которые находятся в состоянии войны.

А в апреле 2024 года мы снова уточнили перечень существующих ограничений и уменьшили его (периодический пересмотр наших сообщений и возможных ограничений — тоже наши международные обязательства), — подчеркнул министр.

Таким образом, как добавил Малюска, Украина в апреле не приостановила защиту, а пересмотрела и забрала "предупреждение о возможном ограничении определенных прав".

Что говорит омбудсмен

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец также отметил, что решение Украины предусматривает не ограничение прав человека, а частичную отмену ограничений, введенных ранее.

То есть, ограничения Украина подавала еще до этого, а пока они не применяются, — пояснил омбудсмен.

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