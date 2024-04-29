Глава Мін'юсту Денис Малюська заперечив інформацію, яка поширилась у ЗМІ, про нібито запровадження в Україні нових обмежень в рамках відступу від зобов'язань у межах Європейської конвенції щодо прав та свобод людини.

В Мін'юсті заперечують обмеження прав та свобод українців

Зокрема, Малюська спростував поширену ЗМІ інформацію про нібито призупинення захисту прав на власність громадян та щодо вільних виборів.

За його словами, Україна після введення воєнного стану через вторгнення окупаційної армії РФ ще у 2022 році попередила Раду Європи про ймовірність обмеження певних прав громадян.

За його словами, так роблять усі країни, які перебувають у стані війни.

А у квітні 2024 року ми вкотре уточнили перелік існуючих обмежень та зменшили його (періодичний перегляд наших повідомлень та можливих обмежень — теж наші міжнародні зобов'язання), — наголосив міністр. Поширити

Таким чином, як додав Малюська, Україна у квітні не призупинила захист, а переглянула та забрала "попередження про можливе обмеження певних прав".

Що каже омбудсмен

У свою чергу омбудсмен Дмитро Лубінець також зазначив, що рішення України передбачає не обмеження прав людини, а часткове скасування обмежень, які запровадили раніше.